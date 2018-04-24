Названо число участников акции «Бессмертный полк» в Москве

Движение «Волонтеры Победы» уведомило московскую мэрию о проведении акции «Бессмертный полк» 9 мая, говорится в сообщении пресс-службы движения. По подсчетам организаторов, в нем могут принять участие до миллиона человек.

В уведомлении сказано, что акция направлена на «увековечение памяти погибших при защите Отечества, сохранение в российских семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла».

Акция начнется там же, где и в предыдущие годы — у метро «Динамо». Сбор запланирован на 12:00 по мск, само шествие начнется в 15:00. Колонна будет двигаться до Красной площади, где разделится на две части. Один потом пойдет по Большому Москворецкому мосту, другой — по Москворецкой набережной.

«Для нас, волонтеров, «Бессмертный полк» — это самое дорогое и ответственное мероприятие. Здесь, в Москве , в прошлом году в организации шествия участвовали 2,5 тысячи добровольцев. В этом году цифра такая же, хотя желающих становится все больше», — заявила руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова