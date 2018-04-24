Ещё
Названо число участников акции «Бессмертный полк» в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рамблер ускоряет новости!
Рамблер ускоряет новости!

Названо число участников акции «Бессмертный полк» в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Движение «Волонтеры Победы» уведомило московскую мэрию о проведении акции «Бессмертный полк» 9 мая, говорится в сообщении пресс-службы движения. По подсчетам организаторов, в нем могут принять участие до миллиона человек.
В уведомлении сказано, что акция направлена на «увековечение памяти погибших при защите Отечества, сохранение в российских семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла».
Акция начнется там же, где и в предыдущие годы — у метро «Динамо». Сбор запланирован на 12:00 по мск, само шествие начнется в 15:00. Колонна будет двигаться до Красной площади, где разделится на две части. Один потом пойдет по Большому Москворецкому мосту, другой — по Москворецкой набережной.
«Для нас, волонтеров, «Бессмертный полк» — это самое дорогое и ответственное мероприятие. Здесь, в Москве, в прошлом году в организации шествия участвовали 2,5 тысячи добровольцев. В этом году цифра такая же, хотя желающих становится все больше», — заявила руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.
Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в 2012 году в Томске и была организовала местными журналистами. Уже через год в ней участвовали 120 городов, а в 2014 году — 500 городов в семи странах. С 2015 года шествие официально стало общероссийским.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах167
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой192
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу67
Зачем Понаровская вернулась в Россию36
Скончался Геннадий Леонов13
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение