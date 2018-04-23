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Бессмертный полк пройдет по главным улицам Улан-Удэ в шестой раз
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Бессмертный полк пройдет по главным улицам Улан-Удэ в шестой раз 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Газета Daily
УЛАН-УДЭ, 23 апреля. /ТАСС/. Акция «Бессмертный полк» пройдет в Улан-Удэ 9 мая шестой год подряд, планируется, что в ней примут участие несколько тысяч человек, сообщили в понедельник журналистам организаторы мероприятия.
"В столице Бурятии колонны Бессмертного полка пройдут в День Победы по центральным улицам и площадям сразу после военного парада. Ожидается, что в акции примут участие свыше 20 тыс. человек. С фотографиями своих дедов и прадедов, знаменами Победы, российскими флагами они пройдут несколько километров до площади Революции и Мемориала Победы", — сказали в администрации Улан-Удэ.
Вместе с детьми, внуками и правнуками участников Великой Отечественной войны в полку пройдут воины— интернационалисты, бойцы Рогвардии, юнармейцы, участники военно-патриотической игры «Зарница». «Помогать участникам будут 300 волонтеров. Сейчас проходит набор и обучение добровольцев. Обучать будут, в том числе опытные волонтеры, принимавшие в акции „Бессмертный полк“ в Москве и Севастополе», — отметила заместитель регионального руководителя Общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Зимирева.
Как рассказал заместитель министра спорта и молодежной политики Бурятии Эрдэни Дымчиков, 9 мая в центре Улан-Удэ, на Театральной площади, установят большой экран, на который будет транслироваться парад и шествие Бессмертного полка, в разных точках города пройдут праздничные концерты, развернется полевая кухня, где всех желающих накормят солдатской кашей.
"На нашем Арбате состоится концертная программа «Песни военных лет», а на площади Революции и на площади Советов днем стартует акция «Рекорд Победы»: спортсмены и все желающие будут соревноваться в отжимании, поднятии гирь", — сообщил замминистра.
Всего на фронт из Бурятии в годы Великой Отечественной войны ушли более 120 тыс. жителей республики. Сегодня в Улан-Удэ проживают 178 участников войны, 835 вдов участников войны, 2,9 тыс. тружеников тыла. Впервые акция «Бессмертный полк» в Улан-Удэ прошла в 2013 году, тогда в ней приняли участие около 6 тыс. человек.
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