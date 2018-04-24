Ещё
Акция «Бессмертный полк» пройдет в Подмосковье 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акция «Бессмертный полк» пройдет в Подмосковье 9 мая 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОГОРСК (Московская область) 24 апр — РИА Новости. Акция «Бессмертный полк» пройдет в Подмосковье 9 мая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он дал поручение главам муниципалитетов разработать маршруты следования колонн.
"Обращаю внимание глав территорий на подготовку к празднованию Дня Победы. Кроме того, 9 мая в Подмосковье на главных улицах городов пройдет ставшая традиционной акция «Бессмертный полк». Поэтому необходимо продумать маршруты, информировать жителей о месте сбора и проведения", — сказал Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.
"Бессмертный полк" — международное общественное движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войн, а также вносят семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения. Под разными названиями проходила с середины 80-х годов прошлого века в городах и республиках СССР, а также Израиле. Название «Бессмертный полк» акция получила в Томске в 2011. В данный момент народное движение охватывает более 80 государств и территорий.
РИА Новости: последние новости
Акции "Русала" в Гонконге подорожали на 43,42% к закрытию торгов Власти заявили об увеличении средней зарплаты московских учителей Мордовия вошла в десятку регионов с высокой экономической активностью
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду113
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции197
Шойгу выдвинул обвинение США305
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы16
Королева красоты оказалась водителем бандитов27
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение