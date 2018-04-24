Акция «Бессмертный полк» пройдет в Подмосковье 9 мая

"Обращаю внимание глав территорий на подготовку к празднованию Дня Победы. Кроме того, 9 мая в Подмосковье на главных улицах городов пройдет ставшая традиционной акция «Бессмертный полк». Поэтому необходимо продумать маршруты, информировать жителей о месте сбора и проведения", — сказал Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.