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Рукопись рассказа Конан Дойла продали на аукционе в США за 312,5 тысяч долларов
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Рукопись рассказа Конан Дойла продали на аукционе в США за 312,5 тысяч долларов 

Газета.Ru 1 час назад
Тетрадь с рукописью рассказа Артура Конан Дойла «Пляшущие человечки» об одном из расследований детектива Шерлока Холмса и его верного помощника доктора Ватсона продана на аукционе в США за 312,5 тысяч долларов, сообщает телеканал «360».
До начала торгов организаторы оценивали лот в 200 тысяч долларов. С этой суммы стартовали торги.
Рукопись датирована 1903 годом и состоит из 53 собранных в переплет листов. В книге трижды встречается личная подпись автора.
В 1918 году автор передал рукопись на благотворительный аукцион Christie's. Она неоднократно меняла хозяев и перешла своему последнему владельцу в 2012 году.
Лот Конан Дойл «Пляшущие человечки» стала самым дорогим из 176 выставленных на торги, в числе которых были рукописи президента Джорджа Вашингтона и правозащитника Мартина Лютера Кинга.
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