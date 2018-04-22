Рукопись рассказа Конан Дойла продали на аукционе в США за 312,5 тысяч долларов

Тетрадь с рукописью рассказа Артура Конан Дойла «Пляшущие человечки» об одном из расследований детектива Шерлока Холмса и его верного помощника доктора Ватсона продана на аукционе в США за 312,5 тысяч долларов, сообщает телеканал «360».

До начала торгов организаторы оценивали лот в 200 тысяч долларов. С этой суммы стартовали торги.

Рукопись датирована 1903 годом и состоит из 53 собранных в переплет листов. В книге трижды встречается личная подпись автора.

В 1918 году автор передал рукопись на благотворительный аукцион Christie's. Она неоднократно меняла хозяев и перешла своему последнему владельцу в 2012 году.