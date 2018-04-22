«Улыбнитесь, ваша мама выбрала жизнь»: пролайферы Поморья провели акцию в защиту нерожденных детей

В воскресенье, 22 апреля, в центре Архангельска прошла акция против абортов. Пролайферы Поморья вместе с представителями церкви рассказали, как защитить жизнь ребенка еще до его рождения. Неоднозначное мероприятие привлекло достаточно большое внимание гуляющих в воскресное утро по Чумбаровке около центрального универмага.

— Женщина под своим сердцем будет вынашивать новую жизнь, это ее дар. Она может подарить жизнь в мир, а может и не подарить. У нее всегда есть выбор. Как священник могу сказать, что когда женщина приходит и рассказывает что сделала аборт, она всегда жалеет. А кто не сделал аборт — не жалеет. Жизнь юридически в нашей стране начиная с первого дня после родов. Но на самом деле жизнь начинается с зачатия; и мы как верующие люди должны эту жизнь защищать, — выступил отец Даниил, поздравляя присутствующих с праздником жён-мироносиц.

Акция стартовала в 13:00 у ЦУМа

Среди пришедших оказалось много молодых людей

Как рассказали организаторы акции, еще с ноября по всей стране идет марш в защиту нерожденных. Сегодня в Архангельск прибыла матрешка — символ акции «Улыбнитесь, ваша мама выбрала жизнь». Сейчас, по версии волонтеров, ей шесть месяцев, когда она попадет в соседний регион, она подрастет и «будет очень большой ребеночек».