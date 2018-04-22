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Акция «Миллион деревьев» прошла в районе Крюково
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Акция «Миллион деревьев» прошла в районе Крюково 

Префектура Зеленоградского административного округа 49 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Акция «Миллион деревьев» в десятый раз проводится в Москве. В 20-м мкрн (район Крюково) в рамках акции были высажены пять остролистных кленов. В акции принимали участие работники управы Крюково (в том числе глава управы района А. Журавлев), депутаты МО Крюково, члены молодежной палаты района, ветераны, жители двора корп. 2016 и 2018.
Дело не ограничилось только посадкой деревьев. Для жителей двора корп. 2016-2018 был организован самый настоящий праздник. Аниматоры устраивали для детей веселые игры, в стороне от которых не оставались и родители. Вокальные и хореографические номера показывали ГБУ «М Клуб», «Фаворит». В этот день удовольствие получили все гости двора.
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