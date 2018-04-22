Бузкоины пошли в народ: продажи криптовалюты от Ольги Бузовой стартовали

Певица, модель, актриса и просто Ольга Бузова, взорвавшая интернет своими поцелуями с Дмитрием Нагиевым, начала продавать криптовалюту на официальном сайте дерзкого проекта.

Предпродажи продлятся чуть меньше месяца, до середины мая, до середины сентября, точнее до 16 числа, будет завершено первичное размещение бузкоинов, и с осени же они будут официально внесены в список цифровых монет. Вся подробная информация представлена на сайте проекта.

О своих планах двинуть в мир криптовалюту собственного имени Ольга Бузова впервые рассказала на одной из конференций. По ее словам, это — вызов всем создателям криптовалют от лица женщин. Ну, что правда — то правда: Бузова стала первой представительницей прекрасного пола, которая запустила свою криптовалюту.

Бузкоины станут платежной единицы блокчейн-платформы Бузар. Для чего она предназначена ответа пока нет, но, если верить словам Ольги, «новая криптовалюта позволит делать практически все, что необходимо современным пользователям». Известно также, что с помощью бузкоинов можно будет искать работу, звонить и отправлять эсэмэски и расплачиваться за покупки, сделанные в Сети.

Ольга Бузова планирует собрать порядка двухсот миллионов долларов на реализацию проекта. В «криптовалютной команде» звезды сейчас менее двадцати человек, но она уверена в каждом. Аналитики по поводу дерзкого проекта пока широко не высказываются, и, конечно, покупка бузкоинов — личное дело каждого, но, конечно, вспоминается знаменитый короткий афоризм Козьмы Пруткова: «Бди!» В смысле будьте осторожны, дорогие товарищи.

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