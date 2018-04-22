В Нижнем Новгороде автомобили с пробегом растут в цене

Эксперты Avito проанализировали продажи авто с пробегом и отметили, что по итогам I квартала 2018 года в Нижнем Новгороде средняя стоимость автомобилей выросла на 9,1% по отношению к 2017 году и составила 585 тыс. рублей. Это на 22,1% выше средней цены в Приволжском федеральном округе (479 тыс. рублей) и на 9,3% больше средней цены по России (533 тыс. рублей).

Традиционный лидер российского авторынка — «ВАЗ» — пользуется популярностью и в Нижнем Новгороде. В I квартале 2018 года здесь опубликовали 16% объявлений о продаже машин этой марки, на них пришлось около 25% запросов контактов при средней стоимости 206 тыс. рублей. Среди иномарок первенство удерживает Hyundai, количество объявлений и запросов составляет 6%. Средняя стоимость — 584 тыс. рублей, у марки KIA — 616 тыс. рублей, Chevrolet — 366 тыс. рублей. В Нижнем Новгороде на «Avito Авто» покупатели больше всего интересовались машинами старше семи лет, на них пришлось 66% всех запросов при средней цене 336 тыс. рублей за авто. Около 16% пользователей «Avito Авто» из Нижнего Новгорода искали автомобиль возрастом шесть-семь лет при средней цене 611 тыс. рублей, еще 12% — возрастом четыре-пять лет по цене 784 тыс. рублей; 6% — машины до трех лет по цене 1,17 млн рублей за авто.

В структуре по классам авто 81% всех объявлений и 82% запрошенных контактов в Нижнем Новгороде приходится на четыре самых популярных в России сегмента машин: C, B, SUV и D.

На первом месте — средний класс (24% объявлений, 28% запрошенных контактов), следом идут малые автомобили (22% объявлений, 26% запрошенных контактов) и кроссоверы (28% объявлений, 21% запросов); замыкают четверку большие семейные авто (7% объявлений, 7% запросов). При этом популярность самой массовой четверки автосегментов в федеральном спросе ниже — она составляет 80%. Посетители «Avito Авто» из Нижнего Новгорода интересуются машинами в сегменте «кроссоверы» больше, чем в России в целом, на 5%; «малыми автомобилями» и «большими семейными авто» — на 1% меньше; сегментом «средний класс» — на 2% меньше, чем в целом по стране.

Среди популярных в Нижнем Новгороде автосегментов быстрее всего дешевели авто бизнес-класса. Модели 4-5-летней давности в этом сегменте стоят 56% цены на машины возрастом до трех лет, авто 6-7-летней давности — 44%, старше семи лет — 15%. А вот медленнее всего дешевеют кроссоверы: четырех-пятилетки стоят 70% цены машин возрастом до трех лет, шести-семилетки — 54%, старше семи лет — 37%.

По итогам I квартала объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 млн 130,96, тыс. единиц, оставшись практически неизменным по сравнению с результатом годичной давности.