Рынок акций ОАЭ закрылся падением, DFM General снизился на 0,90%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов производителей товаров массового потребления, недвижимости и финансов и инвестиций.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General подешевел на 0,90%, достигнув 52-недельного минимума, индекс ADX General подешевел на 0,09%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Takaful-em (DU:TKFE), которые подорожали на 0,140 п. (8,24%), закрывшись на отметке в 1,840. Котировки Tabreed (DU:TABR) выросли на 0,050 п. (2,94%), завершив торги на уровне 1,750. Бумаги Emirates nbd (DU:ENBD) выросли в цене на 0,100 п. (0,95%), закрывшись на отметке 10,650.

Лидерами падения стали акции Drake&scull (DU:DSI), цена которых упала на 0,160 п. (9,70%), завершив сессию на отметке 1,490. Акции Marka Pjse (DU:MARKA) поднялись на 0,02 п. (7,07%), закрывшись на уровне 0,29, а DXB Entertainments (P. J. S. C.) (DU:DXBE) снизились в цене на 0,021 п. (4,78%) и завершили торги на отметке 0,418.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Invest Bank AD (AD:INVB), которые подорожали на 4,07% до отметки 2,300, Gulf Cement Co (AD:GCEM), которые набрали 3,92%, закрывшись на уровне 1,0600, а также акции Ad Shipbldg Co (AD:ADSB), которые повысились на 3,38%, завершив сессию на отметке 2,140.

Лидерами падения стали акции Rak Cmt&Cons (AD:RAKC), которые снизились в цене на 8,25%, закрывшись на отметке 0,890. Акции компании Methaq (AD:METH) потеряли 5,00% и завершили сессию на уровне 0,760. Котировки Ad Natl Energy (AD:TAQA) снизились в цене на 2,84% до отметки 1,370.

На Дубайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (26) превысило количество закрывшихся в плюсе (9), а котировки 5 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 12 компаний подешевели, 7 выросли, a 7 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Marka Pjse (DU:MARKA) упали до исторического минимума, упав на 7,07%, 0,02 п., и завершили торги на отметке 0,29. Котировки акций DXB Entertainments (P. J. S. C.) (DU:DXBE) упали до исторического минимума, снизившись на 4,78%, 0,021 п., и завершили торги на отметке 0,418.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,64%, или 0,44, достигнув отметки $69,08 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,32%, или 0,24, до $74,95 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,29%, или 3,80, до отметки $1.327,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED выросла на 0,00% до 3,6732, а котировки EUR/AED повысились на 0,06%, достигнув отметки 4,4861.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,04% до 90,65.