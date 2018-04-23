Акция «Миллион деревьев» прошла в районе

Горожане озеленили территорию по адресу: улица Большая Переяславская, дом 6, между корпусами 1 и 2.

По словам Александра Пугаченко, ведущего инженера отдела озеленения дворовых территорий Государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода», в рамках акции высадили 17 деревьев и 1445 кустарников.

— Тут будут расти ива белая серебристая, клен сахарный, ель, липа, дуб красный, спирея, кизильник, барбарис, сирень, чубушник и снежноягодник, — перечислил он.

Помимо сотрудников «Мосприроды», в акции приняли участие около 20 жителей района. Для них организовали подвижные игры и зарядку. Кроме того, всех участников накормили пирожками и угостили горячим чаем.