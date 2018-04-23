Ещё
Акция «Миллион деревьев» прошла в районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У россиян снова попросят денег
У россиян снова попросят денег

Акция «Миллион деревьев» прошла в районе 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Горожане озеленили территорию по адресу: улица Большая Переяславская, дом 6, между корпусами 1 и 2.
По словам Александра Пугаченко, ведущего инженера отдела озеленения дворовых территорий Государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода», в рамках акции высадили 17 деревьев и 1445 кустарников.
— Тут будут расти ива белая серебристая, клен сахарный, ель, липа, дуб красный, спирея, кизильник, барбарис, сирень, чубушник и снежноягодник, — перечислил он.
Помимо сотрудников «Мосприроды», в акции приняли участие около 20 жителей района. Для них организовали подвижные игры и зарядку. Кроме того, всех участников накормили пирожками и угостили горячим чаем.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
Акция «Москва - город сирени» состоится 21 апреля в саду Эрмитаж Горожане смогут поучаствовать в акции «Электровесна-2018» Посещаемость инвестиционного портала Москвы возросла в шесть раз
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57481
У россиян снова попросят денег101
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»226
Модель Playboy обокрали в Подмосковье15
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение