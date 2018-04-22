Правительство РФ выступает за контроль обмена криптовалют от 600 тыс. рублей

Российское правительство поддержало законопроект о цифровых финансовых активах при условии его доработки ко второму чтению.

Кабмин настаивает на обязательном контроле за операциями по обмену криптовалюты на суммы свыше 600 тыс. рублей и идентификации собственников цифровых финансовых активов.

"Правительство указывает, что представляется необходимым предусмотреть обязательный контроль за операциями по обмену криптовалюты на валюту Российской Федерации или иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 600 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте. Вместе с тем отсутствие механизма установления собственников цифровых финансовых активов и лиц, ответственных за функционирование систем цифровых финансовых активов, не позволит противодействовать криминализации данной сферы и использованию названных активов в противоправных целях, а также обеспечить защиту соответствующих прав собственности", — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, предлагается предусмотреть в законопроекте возможность проведения оператором обмена цифровыми финансовыми активами упрощенной идентификации владельцев цифровых кошельков дистанционным способом.