Ещё
Правительство РФ выступает за контроль обмена криптовалют от 600 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство РФ выступает за контроль обмена криптовалют от 600 тыс. рублей 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Российское правительство поддержало законопроект о цифровых финансовых активах при условии его доработки ко второму чтению.
Кабмин настаивает на обязательном контроле за операциями по обмену криптовалюты на суммы свыше 600 тыс. рублей и идентификации собственников цифровых финансовых активов.
"Правительство указывает, что представляется необходимым предусмотреть обязательный контроль за операциями по обмену криптовалюты на валюту Российской Федерации или иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 600 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте. Вместе с тем отсутствие механизма установления собственников цифровых финансовых активов и лиц, ответственных за функционирование систем цифровых финансовых активов, не позволит противодействовать криминализации данной сферы и использованию названных активов в противоправных целях, а также обеспечить защиту соответствующих прав собственности", — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Кроме того, предлагается предусмотреть в законопроекте возможность проведения оператором обмена цифровыми финансовыми активами упрощенной идентификации владельцев цифровых кошельков дистанционным способом.
Прайм: последние новости
Всемирный банк на новый капитал будет кредитовать страны с низкими доходами - президент Рубль вернется к прежнему курсу, если США не введут новых санкций против РФ - Силуанов Биржи АТР закрылись снижением на негативе в технологическом секторе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой191
Россия отказалась помогать Всемирному банку382
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина169
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»493
США предложили лишить российского золота701
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:47
11-летний Хасан поможет РФ разоблачить «Белые каски»
В мире
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
05:09
«Это шантаж»: премьер Армении отказал протестующим
В мире Статьи
00:47
Протесты в Армении: диалог наладить не удается
СНГ В мире
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
04:07
В Москве объявлено экстренное предупреждение
Общество Новости Москвы
00:22
В Татарстане загорелась нефтяная скважина
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение