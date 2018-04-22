WikiLeaks потеряла доступ к важнейшему криптовалютному аккаунту

WikiLeaks выдалась не лучшая неделя и это мягко говоря. Одна из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase закрыла аккаунт WikiLeaks Shop за предполагаемое нарушение условий пользования сервисом биржи. Другими словами, сайт, специализирующийся на сборе утечек, просто потерял возможность конвертировать платежи в биткоинах в обычные фиатные деньги. Хотя Coinbase не уточняет (и не будет) точных причин, поскольку имеет такое право, все указывает на ее правовые регулирования, которые действуют в согласии с американским департаментом по борьбе с финансовыми преступлениями.

Это не мешает WikiLeaks принимать криптовалюты, однако существенно сужает круг возможностей преобразования их в деньги. Сайту придется искать альтернативу, если он захочет продолжать получать цифровые деньги от покупателей, покупающих рубашки и кофейные чашки. Неудивительно, что организация в шоке и призывает к «глобальной блокаде» Coinbse, утверждая, что биржа реагирует на «скрытое влияние».

Как отмечают Андреас Антонопулос, известный евангелист Bitcoin, и The Verge, здесь есть ирония: WikiLeaks начал принимать криптовалюты в 2010 году, чтобы уйти от обычных платежных услуг, к которым ему отключили доступ. А криптовалютные форматы вроде биткоинов отключить нельзя. Однако у регуляторов есть своя точка зрения на этот счет. WikiLeaks может и не быть белым и пушистым сайтом, но политика Coinbase идет вразрез с общепринятым восприятием криптовалют, их демократичности и доступности для всех.

Между тем, спрос на специалистов в области блокчейна растет и удвоился с начала года.