Ещё
WikiLeaks потеряла доступ к важнейшему криптовалютному аккаунту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

WikiLeaks потеряла доступ к важнейшему криптовалютному аккаунту 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
У WikiLeaks выдалась не лучшая неделя и это мягко говоря. Одна из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase закрыла аккаунт WikiLeaks Shop за предполагаемое нарушение условий пользования сервисом биржи. Другими словами, сайт, специализирующийся на сборе утечек, просто потерял возможность конвертировать платежи в биткоинах в обычные фиатные деньги. Хотя Coinbase не уточняет (и не будет) точных причин, поскольку имеет такое право, все указывает на ее правовые регулирования, которые действуют в согласии с американским департаментом по борьбе с финансовыми преступлениями.
Это не мешает WikiLeaks принимать криптовалюты, однако существенно сужает круг возможностей преобразования их в деньги. Сайту придется искать альтернативу, если он захочет продолжать получать цифровые деньги от покупателей, покупающих рубашки и кофейные чашки. Неудивительно, что организация в шоке и призывает к «глобальной блокаде» Coinbse, утверждая, что биржа реагирует на «скрытое влияние».
Как отмечают Андреас Антонопулос, известный евангелист Bitcoin, и The Verge, здесь есть ирония: WikiLeaks начал принимать криптовалюты в 2010 году, чтобы уйти от обычных платежных услуг, к которым ему отключили доступ. А криптовалютные форматы вроде биткоинов отключить нельзя. Однако у регуляторов есть своя точка зрения на этот счет. WikiLeaks может и не быть белым и пушистым сайтом, но политика Coinbase идет вразрез с общепринятым восприятием криптовалют, их демократичности и доступности для всех.
Между тем, спрос на специалистов в области блокчейна растет и удвоился с начала года.
Hi-News.ru: последние новости
Западные СМИ: Россия капитулировала перед SpaceX на мировом рынке космических пусков Bitcoin вырос более чем на 10% за вчерашний день В России открывается бордель с секс-куклами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой191
Россия отказалась помогать Всемирному банку382
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина169
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»493
США предложили лишить российского золота701
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:47
11-летний Хасан поможет РФ разоблачить «Белые каски»
В мире
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
05:09
«Это шантаж»: премьер Армении отказал протестующим
В мире Статьи
00:47
Протесты в Армении: диалог наладить не удается
СНГ В мире
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
04:07
В Москве объявлено экстренное предупреждение
Общество Новости Москвы
00:22
В Татарстане загорелась нефтяная скважина
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение