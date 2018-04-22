Десять мешков листовок сорвали в центре Петрозаводска

В столице Карелии прошла акция «Стоп — рекламе вне закона».

В центре карельской столицы сорвано десять мешков несанкционированных объявлений, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В акции «Стоп — рекламе вне закона» приняли участие около 20 человек. В их числе сотрудники администрации города, министерства природных ресурсов и экологии , Управления Росприроднадзора.