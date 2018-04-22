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Десять мешков листовок сорвали в центре Петрозаводска
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Десять мешков листовок сорвали в центре Петрозаводска 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В столице Карелии прошла акция «Стоп — рекламе вне закона».
В центре карельской столицы сорвано десять мешков несанкционированных объявлений, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
В акции «Стоп — рекламе вне закона» приняли участие около 20 человек. В их числе сотрудники администрации города, министерства природных ресурсов и экологии, Управления Росприроднадзора.
В ходе акции с улиц Еремеева, Кирова, Федосовой и Куйбышева было сорвано десять мешков мусора. Собранные бумажные объявления будут сданы в пункты приема макулатуры.
По материалам: ptzgovorit.ru
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