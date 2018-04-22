В США продадут туфли, в которых Джексон впервые исполнил «лунную походку»

МОСКВА , 22 апр — РИА Новости . Туфли покойного короля поп-музыки Майкла Джексона , в которых певец впервые продемонстрировал свою знаменитую «лунную походку», будут проданы 26 мая на аукционе в Калифорнии, сообщается на сайте аукционного дома GWS Auctions.

"Эти лоферы из черной кожи производства Florsheim Imperial Майкл Джексон носил во время репетиции Billie Jean (программы Motown 25). Это был первый раз, когда певец исполнил на сцене свою знаменитую «лунную походку», — сообщается на сайте аукционного дома.

На одной из туфель стоит отметка «Michael #2». К обуви также прилагается письмо известного хореографа и танцора Лестера Вилсона, в котором говорится, что Джексон подарил ему эти ботинки после репетиции.

Легкие кожаные туфли, принадлежавшие известному музыканту, ранее никогда не выставляли на торги. Стартовая цена пары составляет 5 тысяч долларов.

В 2013 году концертные туфли Майкла Джексона с его подписью были проданы за более чем 32 тысячи долларов на торгах британского аукционного дома Knaisz Auctions.