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Туфли Майкла Джексона продадут в США за 5 тысяч долларов
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Туфли Майкла Джексона продадут в США за 5 тысяч долларов 

Российская Газета 16 минут назад
Фото: Российская Газета
Туфли Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил на сцене свою знаменитую «лунную походку», будут проданы на аукционе в Калифорнии.
"Эти лоферы из черной кожи певец носил во время репетиции Billie Jean", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте аукционного дома GWS Auctions.
К обуви также прилагается письмо известного хореографа и танцора Лестера Вилсона, в котором говорится, что Джексон подарил ему эти ботинки после репетиции.
Как отмечает РИА Новости, легкие кожаные туфли, принадлежавшие королю поп-музыки, ранее никогда не выставляли на торги. Стартовая цена лота — пять тысяч долларов.
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