Туфли Майкла Джексона продадут в США за 5 тысяч долларов

Туфли Майкла Джексона , в которых он впервые исполнил на сцене свою знаменитую «лунную походку», будут проданы на аукционе в Калифорнии. "Эти лоферы из черной кожи певец носил во время репетиции Billie Jean", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте аукционного дома GWS Auctions. К обуви также прилагается письмо известного хореографа и танцора Лестера Вилсона, в котором говорится, что Джексон подарил ему эти ботинки после репетиции. Как отмечает РИА Новости , легкие кожаные туфли, принадлежавшие королю поп-музыки, ранее никогда не выставляли на торги. Стартовая цена лота — пять тысяч долларов.