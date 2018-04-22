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Россия и США отказали Всемирному банку в докапитализации
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Россия и США отказали Всемирному банку в докапитализации 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия и США не будут участвовать в докапитализации Всемирного банка, при этом Штаты сохранят блокирующий пакет, который будет снижен с 20 процентов до 15. Об этом рассказал замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах Весенней встречи МВФ и ВБ.
По его словам, Россия не согласна с тем, что Международная ассоциация развития поддерживается на плаву за счет прибыли Всемирного банка, а она, в свою очередь, получается за счет самых нуждающихся акционеров — заемщиков.
С другой стороны, отметил Строчак, в условиях запрета действий Всемирного банка в РФ нецелесообразно идти в парламент с бюджетом или с ратификацией о присоединении к пополнению капитала, передает ТАСС.
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