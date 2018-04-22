Россия и США отказали Всемирному банку в докапитализации

По его словам, Россия не согласна с тем, что Международная ассоциация развития поддерживается на плаву за счет прибыли Всемирного банка, а она, в свою очередь, получается за счет самых нуждающихся акционеров — заемщиков.