Чемпионат Мира изменил рынок аренды

В начале лета наша страна будет принимать Чемпионат мира по футболу. Миллионы болельщиков приедут сюда, чтобы поддержать свои команды. Целый месяц будут идти матчи чемпионата в российских городах. И как же этот факт может повлиять на рынок аренды?

«В этом году большой спад сдачи квартир на лето. Связано это с Чемпионатом мира по футболу. Люди, которые раньше сдавали квартиры на лето, сейчас хотят за один месяц сорвать куш. Они предполагают, что любое жилье можно будет сдать за 25 тысяч рублей в сутки».

Сайт по аренде жилья на время футбола — Rent Footbal-2018 показывает, что снять однокомнатную квартиру в Волгограде стоит около 100 тысяч рублей за месяц, тогда как средняя цена за месяц аренды там — 12,3 тысячи рублей.

Но есть и посуточные предложения. Например, переночевать в ростовской квартире можно за 15, а провести ночь в Нижнем Новгороде -за 35 тысяч рублей. При том, что средняя цена аренды в Ростове-на-Дону −12,8, а в Нижнем — около 13 тысяч рублей в месяц. То есть, во время футбольного праздника цены в 35 раз превысят средние по Ростову и в 80,7 — нижегородские. Это если брать во внимание информацию на портале для болельщиков.

Такая математика пришлась по душе тем, кто раньше сдавал городские квартиры на целое лето. Теперь они надеятся на то, что можно будет подзаработать на чемпионате всего за месяц.

В то же время, рынок загородной аренды оживляется. Об этом News.ru сообщили в «Инком-Недвижимости». По данным компании, люди будут чаще снимать дачи и коттеджи. Число таких сделок в Московском регионе вырастет на 25%, по сравнению с дачным сезоном прошлого года.

Вместе с количеством сделок увеличится и их стоимость. Так, средняя цена за аренду коттеджа в Московской области с февраля по март 2018 уже подорожала на 25 тысяч, а за аренду дачи — на 17 тысяч рублей. Такие данные дает «Инком-Недвижимость»

При этом компания «Миэль-Аренда» предупреждает: начиная с мая, аренда вырастет в цене примерно на 10-15%. Как отмечают эксперты, на рынке есть дефицит качественных предложений, ведь собственники неохотно сдают их на короткий срок.

Скромные же постройки, с удобствами во дворе, расположенные далеко от Москвы , не очень популярны среди клиентов. Снять такой дом можно за 20-30 тысяч рублей в месяц.

А как обстоят дела в других секторах недвижимости? News.ru узнал у экспертов.

Сергей Колосницын , директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty:

Собственники высокобюджетных домов неохотно рассматривали вариант краткосрочной аренды, предлагая дома только на длительный срок. Однако после 2014 года этот сегмент получил новый тренд на развитие. Во-первых, это было связано с резким падением рубля, во-вторых с нежеланием отправляться на привычный отдых в Европу. Сказались санкции, беспорядки в некоторых странах и неблагоприятный климат. Теперь из года в год, на наш рынок обращается все больше состоятельных арендаторов, и все больше собственников готовы предложить им свои резиденции на лето. Допускаю, что рост спроса на летнюю аренду — более широкий тренд и распространяется на весь загородный рынок. Хотя бы потому, что отдых за границей дорожает, и по разным причинам становится все менее желанным.

В целом доля квартир, которые предлагаются в аренду на лето, вот уже несколько лет не меняется и не превышает 5% от общего количества городских жилых объектов, сдаваемых в аренду. Востребованы же такие летние варианты в первую очередь у абитуриентов из других городов, которые приезжают в Москву поступать в столичные вузы; у приезжих из других городов и стран, которые отправляются в отпуск, посмотреть Москву; а также москвичей, переезжающих в арендное жилье на время ремонта. Поэтому максимальным спросом пользуются чистые аккуратные квартиры, с необходимой мебелью и техникой, удобным расположением и за адекватную цену.

Как правило, арендная ставка на «летние» квартиры на 20-30% ниже стоимости найма аналогичных квартир, сдающихся на длительный срок.