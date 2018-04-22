Страна северного счастья: что купить в Финляндии с бюджетом московской двушки

Пожалуй, главное определение финского рынка недвижимости — умеренность и стабильность. Здесь все умеренно — рост цен, арендные ставки, количество туристов и преференции. Поэтому если вы хотите заработать на спекуляциях с недвижимостью, то вам скорее не по финскому адресу.

Зато в Финляндии , она же Суоми, одна из самых стабильных экономик, экологические чистые продукты (финны фанаты всего натурального) и высокий уровень жизни. Поэтому Суоми можно рассматривать как страну для сохранения своего капитала, инвестирую в недвижимости. Еще один аргумент в пользу покупки местной недвижимости — Финляндия входит в пятерку самых счастливых стран мира; да и до России недалеко — всегда есть шанс вернуться назад.

ДАЕШЬ СТАБИЛЬНОСТЬ

Рынок недвижимости Финляндии часто сравнивают с немецким. И на это есть объективные причины. Во-первых, Финляндия считается одной из экономически развитых стран ЕС — здесь высокий уровень жизни, благоприятный климат для бизнеса и стабильный экономический рост — в прошлом году финская экономика прибавила 3,8%.

Во-вторых, цены на недвижимость здесь не растут невероятными темпами, как, например, на Средиземноморском побережье, но и никогда не падали так стремительно, как там. Даже во времена кризиса финские цены не дрогнули — снижение было минимальным, в районе 5%. В целом, в последнее десятилетие рост стоимости недвижимости колеблется в диапазоне — 1,5-3%.

Так, по данным Eurostat, в четвертом квартале прошлого года финское жилье подорожало на 1,2%. По подсчетам риэлторов, рост составил 4%. При этом, стоимость «бетонного капитала» в Финляндии остается одной из самых высоких в Европе (страна входит в пятерку стран по уровню цен).

"Средняя цена за квадратный метр составила около 2,6 тыс. евро (197 тыс. рублей) по стране, 4,2 тыс. евро (320 тыс. рублей) в Хельсинки и чуть менее 1,9 тыс. евро (144 тыс. евро) в остальной Финляндии. Недвижимость дорожает на фоне низких ставок по ипотеке (всего 1 — 1,5%) и экономического роста", — говорит эксперт по международной недвижимости Tranio Юлия Кожевникова . Скорее всего, рост был по большей части обусловлен удорожанием квартир, особенно в столичном регионе, добавляет она.

Что касается строительства жилья, то этот рынок сейчас активно растет. По данным статистического ведомства страны, в прошлом году количество выданных разрешений и число построенных зданий выросло на 18% по сравнению с 2016 годом.

ВНЖ ДЛЯ СТАРТАПЕРОВ

Спрос на финскую недвижимость со стороны иностранцев стабильно высок, отмечает Юлия Кожевникова. Чаще всего сделки заключают граждане соседних стран — Эстонии и России, но также много инвесторов из Китая . По данным Kiinteist∎maailma, в 2017 году в стране было продано 133 тыс. объекта недвижимости, из которых 5,2 тыс. — иностранцам. Таким образом, доля зарубежных покупателей составила 4%.

Однако, в последнее время популярность финской недвижимости среди россиян снизилась. Число сделок в прошлом году уменьшилось на 14%, а денежном выражении — на 20%, подсчитали в национальной земельной службе Финляндии Maanmittauslaitos.

Последние два года многие россияне, у которых была недвижимость в Суоми, распродают ее, сообщают СМИ. Причины — курс евро и жесткая политика местных банков — граждане стран, не входящих в ЕС, не могут открыть счет в банке, не имея ВНЖ, либо подтвержденного дохода. Кроме этого, местные власти хотят ограничить покупку местной недвижимости иностранцами неевропейских стран.

Но и здесь есть и хорошая новость. Так, с 1 апреля в Финляндии заработала спецпрограмма ВНЖ для стартаперов из России, Индии, Америки или Африки, которые предложат успешные бизнес-идеи и реализуют их в Финляндии.

Также в Финляндии хорошо развит рынок аренды. Недавно специалисты Kiinteist∎maailma (финский брокер по операциям с недвижимостью), выяснили, что в Финляндии молодежь все чаще покупает второе жилье для сдачи в аренду, особенно через Airbnb.

И хотя доходность от долгосрочной аренды не очень высокая — 4% годовых, найти жильцов не составит особого труда. Однако, стоит отметить, что содержание недвижимости в Финляндии обходится недешево. В среднем финны тратят на содержание жилья около трети своих доходов.

Покупка недвижимости не дает возможности автоматически получить ВНЖ, говорит эксперт Tranio, но Финляндия привлекает качеством жизни, стабильностью и близостью к России. В целом — Финляндия — низкорисковый рынок, отмечает Юлия Кожевникова.

Поэтому если вы хотите сохранить свой капитал в 10 млн рублей, вырученный на продаже московской «двушки», то возможно стоит присмотреться к Финляндии. Однако, выбор для такого бюджета будет невелик, но найти варианты все же можно.

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ ДОХОД ОТ ПРОДАЖИ

Начнем со столицы. В Хельсинки самое дорогое жилье и самый активный рост цен, что легко объясняется статусом самого города и ликвидностью жилья.

Так, в марте цены на вторичное жилье выросли на 4,5% до 4,5 тыс. евро за кв м. В целом жилье за год в столице подорожало на 6%. При этом, спрос немного сократился, говорят данные Центрального союза агентов по недвижимости. В среднем цена «квадрата» в Хельсинки варьируется от 3 до 6 тыс. евро.

Например, по данным Prian, за 179 тыс. евро (13,6 млн рублей) можно купить вторичные апартаменты площадью 72 кв м на востоке столице. В пригороде Хельсинки можно уложиться и в бюджет московской «двушки», купив квартиру в 77 кв м за 130 тыс. евро (9,8 млн рублей). За однокомнатную квартиру в новом доме, не в центре, придется заплатить 164 тыс. евро (12,4 млн рублей).

Квартиру с видом на море (60 кв м) можно найти за 349 тыс. евро (26,5 млн рублей). Примерно за такую же сумму можно приобрести квартиру недалеко от центра Хельсинки.

За пределами Хельсинки можно найти более бюджетные варианты. Например, в городе Куоволе (в 134 км к северо-востоку) можно купить хорошие апартаменты за 1,2 тыс. евро за кв м., в городе Лаппеенранта (культурный и экономический центр региона Южной Карелии) — за 1,8 тыс. евро. Небольшой коттедж в пригороде Савонлинны на востоке Финляндии предлагают купить за 98 тыс. евро (7,4 млн рублей). За эту сумму вы получите жилье на берегу озера, выход к причалу, хозяйственные постройки и ежедневный природный релакс. Танхаус (65 кв м) в районе Лаппеенранты можно купить еще дешевле — за 65 тыс. евро (4,9 млн рублей). А на востоке Финляндии, в Северной Карелии за 400 тыс. евро (30,4 млн рублей) можно купить отель (2 тыс. кв м) на берегу озера с участком на два га.