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Французские школьники за 100$ собрали очки виртуальной реальности
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Французские школьники за 100$ собрали очки виртуальной реальности 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Аналог очков виртуальной реальности Oculus Rift собрали французские школьники. На создание устройства у них ушло всего 100 долларов, сообщило ИА Nation News.
Дети мечтали о шлеме виртуальной реальности, однако средств на него у них не было.
Заручившись поддержкой учителя по информатике, школьники решили сконструировать шлем самостоятельно. Необходимые комплектующие ребята заказали на AliExpress и еВау всего за 100 долларов.
Своим изобретением школьники опровергли слова разработчика самого известно шлема виртуальной реальности Палмера Лаки о невозможности создать устройство в домашних условиях.
Комплектующими для виртуального шлема послужили одноплатный компьютер Arduino Due и трехосевой гироскоп MPU-6050, которые поместили в корпус, распечатанный на 3D-принтере. Стоимость этих составляющих в России составляет около трех тысяч рублей.
Подразделение Facebook Oculus VR должно будет выплатить 500 миллионов долларов разработчику видеоигр ZeniMax Media за похищенные технологии виртуальной реальности.
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