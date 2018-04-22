Французские школьники за 100$ собрали очки виртуальной реальности

Аналог очков виртуальной реальности Oculus Rift собрали французские школьники. На создание устройства у них ушло всего 100 долларов, сообщило ИА Nation News.

Дети мечтали о шлеме виртуальной реальности, однако средств на него у них не было.

Заручившись поддержкой учителя по информатике, школьники решили сконструировать шлем самостоятельно. Необходимые комплектующие ребята заказали на AliExpress и еВау всего за 100 долларов.

Своим изобретением школьники опровергли слова разработчика самого известно шлема виртуальной реальности Палмера Лаки о невозможности создать устройство в домашних условиях.

Комплектующими для виртуального шлема послужили одноплатный компьютер Arduino Due и трехосевой гироскоп MPU-6050, которые поместили в корпус, распечатанный на 3D-принтере. Стоимость этих составляющих в России составляет около трех тысяч рублей.

Подразделение Facebook Oculus VR должно будет выплатить 500 миллионов долларов разработчику видеоигр ZeniMax Media за похищенные технологии виртуальной реальности.