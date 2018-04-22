Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует в Иркутской области 24 апреля 

24 апреля. Ее проводят министерство по молодежной политике региона
совместно с областным государственным казенным учреждением «Центр
социальных и информационных услуг для молодежи». Акция пройдет во всех
муниципальных образованиях Иркутской области до 12 мая, за это время
будет распространено 125 тысяч ленточек.
— Цель акции, ставшей уже традиционной, — привлечь внимание жителей
Приангарья к одному из наиболее значимых событий в России — Дню Победы в Великой Отечественной войне, — отметил министр по молодежной политике
Иркутской области Александр Попов. — Мы стараемся приобщить молодежь к истории и традициям Родины, воспитать в молодом поколении чувство
гордости за подвиг их предков, а самая главное — выразить уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам.
Торжественное открытие акции «Георгиевская ленточка» состоится в Иркутске 24 апреля в 15.00 часов в сквере имени Кирова. В мероприятии
примут участие более тысячи человек — студенты и творческие коллективы
образовательных организаций города, представители молодежных и детских
общественных объединений, волонтерских организаций, жители и гости
Иркутска. После торжественного митинга пройдет концерт, во время
которого волонтеры начнут распространять георгиевские ленточки.
Справка:
Общественная акция по раздаче символических ленточек, посвященная
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводится
ежегодно, начиная с 2005 года. Акция «Георгиевская ленточка» давно вышла
за пределы РФ и проводится во многих странах мира. Георгиевская лента
по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой
обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».