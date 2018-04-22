Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует в Иркутской области 24 апреля

24 апреля. Ее проводят министерство по молодежной политике региона

совместно с областным государственным казенным учреждением «Центр

социальных и информационных услуг для молодежи». Акция пройдет во всех

муниципальных образованиях Иркутской области до 12 мая, за это время

будет распространено 125 тысяч ленточек.

— Цель акции, ставшей уже традиционной, — привлечь внимание жителей

Приангарья к одному из наиболее значимых событий в России — Дню Победы в Великой Отечественной войне, — отметил министр по молодежной политике

Иркутской области Александр Попов . — Мы стараемся приобщить молодежь к истории и традициям Родины, воспитать в молодом поколении чувство

гордости за подвиг их предков, а самая главное — выразить уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам.

Торжественное открытие акции «Георгиевская ленточка» состоится в Иркутске 24 апреля в 15.00 часов в сквере имени Кирова. В мероприятии

примут участие более тысячи человек — студенты и творческие коллективы

образовательных организаций города, представители молодежных и детских

общественных объединений, волонтерских организаций, жители и гости

Иркутска. После торжественного митинга пройдет концерт, во время

которого волонтеры начнут распространять георгиевские ленточки.

Справка:

Общественная акция по раздаче символических ленточек, посвященная

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводится

ежегодно, начиная с 2005 года. Акция «Георгиевская ленточка» давно вышла

за пределы РФ и проводится во многих странах мира. Георгиевская лента

по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой

обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941—1945 гг.».