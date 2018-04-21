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«Первому игроку приготовиться» прошёл отметку в 500 миллионов долларов сборов
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«Первому игроку приготовиться» прошёл отметку в 500 миллионов долларов сборов 

DTF.RU 29 минут назад
Фото: DTF.RU
Это второй после «Чёрной пантеры» американский фильм в 2018 году, которому удалось сделать это.
Warner Bros. официально не оглашала бюджет картины, однако его оценивают примерно в 175 миллионов долларов, так что даже с затратами на маркетинг картина уже однозначно окупилась. Поскольку писатель Эрнест Клайн работает над продолжением книги, студия наверняка захочет снять сиквел.
Тем временем в прокате США наблюдается затишье перед бурей. Первую строчку на предпоследних выходных апреля вновь займёт «Тихое место» — с результатом около 20 миллионов долларов. Картина уже второй уик-энд подряд теряет всего треть аудитории, показывая феноменальную выдержку. По миру она собрала уже 173 миллиона долларов — это десять её бюджетов.
Блокбастер «Рэмпейдж», который в свой первый уик-энд в США едва не проиграл «Тихому месту», займёт вторую строчку с результатом около 18 миллионов долларов. Картина с заявленным бюджетом 120 миллионов долларов собрала в мире около 192 миллионов, и ей ещё далеко до окупаемости.
27 апреля неуверенная борьба между «Тихим местом» и «Рэмпейджем» закончится: в прокат США выйдут третьи «Мстители», которым обещают больше 200 миллионов долларов за выходные — такое удавалось всего пяти фильмам в истории, включая «Чёрную пантеру».
В России «Мстители» стартуют 3 мая.
#деньги #кино
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