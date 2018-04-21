Кабмин выступает за контроль операций с криптовалютами на суммы свыше 600 тыс. рублей

МОСКВА , 21 апреля. / ТАСС /. Правительство РФ поддержало законопроект о цифровых финансовых активах, но призывает доработать некоторые его статьи — в частности, настаивает на обязательном контроле за операциями по обмену криптовалюты на суммы свыше 600 тыс. рублей и идентификации собственников. Соответствующий отзыв на законопроект опубликован в субботу на сайте правительства.

Правительство указывает, что необходимо предусмотреть обязательный контроль за операциями по обмену криптовалюты на валюту Российской Федерации или иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 600 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте. Кроме того, кабмин выразил обеспокоенность отсутствием механизма идентификации владельцев цифровых активов.

"Отсутствие механизма установления собственников цифровых финансовых активов и лиц, ответственных за функционирование систем цифровых финансовых активов, не позволит противодействовать криминализации данной сферы и использованию названных активов в противоправных целях, а также обеспечить защиту соответствующих прав собственности", — говорится в сообщении.

Также правительство предлагает предусмотреть в законопроекте возможность проведения оператором обмена цифровыми финансовыми активами упрощенной идентификации владельцев цифровых кошельков дистанционным способом. Кроме того, в кабмине считают целесообразным дополнительно урегулировать вопрос, связанный с правом иностранных инвесторов перечислять криптовалюты на кошелек эмитента в обмен на токены российского эмитента. Предполагается, что подобная мера позволит повысить инвестиционную привлекательность российских проектов.

Основы законопроекта

Законопроект разработан по итогам совещания по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере 10 октября 2017 года в соответствии с поручением президента РФ. Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения российскими юрлицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов.

Проект закона вводит определение цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляет новый вид договора, заключаемого в электронной форме — смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий. Согласно документу, криптовалюта и токен являются имуществом, определяя ключевые различия между криптовалютой и токеном на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска. При этом законопроектом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.