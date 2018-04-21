Студенты столичных университетов высадили более 30 деревьев в Ясенево

Сегодня, 21 апреля, в Москве проходят масштабные высадки деревьев и кустарников в рамках проекта «Миллион деревьев». Одна из таких экологических акций проходит на территории школы №1694 в районе Ясенево.

С самого утра во дворе школы царит оживление — здесь волонтеры и студенческие стройотряды МФЮА и МИТУ-МАСИ сажают 31 дерево, среди которых березы, ели и лиственницы, а также больше 250 кустарников.

Акция проходит, чтобы увеличить в Москве количество зеленых насаждений, улучшить экологическую обстановку, а также — чтобы приучить молодежь любить и беречь природу.

Здесь акцию проводит межрегиональная общественная организация «Экологическое сообщество молодежи» при поддержке «Мосприроды» и Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Сажать деревья волонтерам помогает Руслан Волошин , руководитель общественной организации. По его словам, в этом году студенты и волонтеры высаживают деревья на территории московских школ.

Всего планируется высадить деревья во дворах почти 100 учебных заведений.

— Всего в акции принимают участие более тысячи волонтеров, а также студенческие трудовые отряды, сформированные для того, чтобы привить студентам любовь к труду и занять их общественно-полезными делами. Акция рассчитана на период с начала апреля до конца мая. Планируем, что такие мероприятия мы будем проводить ежегодно весной и осенью, — рассказал Руслан Волошин.

Студенты МФЮА Илья и Александр — самые активные участники сегодняшней акцией. С начала мероприятия они уже успели посадить первую ель, а теперь помогают другим студентам. По словам ребят, в акции они участвуют по личной инициативе.

— Честно говоря, мне нравится принимать участие в таких мероприятиях. Озеленение очень важно для города, в Москве очень много машин и заводов, поэтому чем больше деревьев, тем лучше. Думаю, что мы занимаемся важным делом. И хотя я впервые сам сажаю деревья, уверен, что когда появится такая возможность, я снова приму участие в этой акции, — рассказывает Илья.

Напомним, акция «Миллион деревьев» проводится в Москве с 2013 года. С тех пор в столичных дворах высадили уже более 90 тысяч деревьев и почти 2 миллиона кустарников. А с 2015 в рамках проекта озеленение проходит на территориях социальных учреждений города: школ, детских садов и больниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Долина реки Сетунь преобразилась благодаря субботнику