Посадки деревьев и кустарников в рамках акции «Миллион деревьев» начались в районе Коньково

Весенний этап акции «Миллион деревьев» стартовал в районе Коньково 21 апреля. Сегодня на улице Профсоюзная, 115 горожане посадили 11 деревьев и 100 кустарников.

В субботнике, который стартовал в 10.30, поучаствовали не только местные жители, общественные советники, члены Совета ветеранов, муниципальные депутаты, но и студенты МФЮА и МИСиС и другие неравнодушные граждане. А перед началом субботника все участники мероприятия могли размяться на зарядке, которую организовал спортивно-досуговый центр «Гладиатор».

Всего в районе Коньково в рамках акции «Миллион деревьев» новые зеленые насаждения появятся в 26 дворах. Также породы деревьев и кустарников были выбраны жителями района в проекте «Активный гражданин».