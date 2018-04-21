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Посадки деревьев и кустарников в рамках акции «Миллион деревьев» начались в районе Коньково
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Посадки деревьев и кустарников в рамках акции «Миллион деревьев» начались в районе Коньково 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Весенний этап акции «Миллион деревьев» стартовал в районе Коньково 21 апреля. Сегодня на улице Профсоюзная, 115 горожане посадили 11 деревьев и 100 кустарников.
В субботнике, который стартовал в 10.30, поучаствовали не только местные жители, общественные советники, члены Совета ветеранов, муниципальные депутаты, но и студенты МФЮА и МИСиС и другие неравнодушные граждане. А перед началом субботника все участники мероприятия могли размяться на зарядке, которую организовал спортивно-досуговый центр «Гладиатор».
Всего в районе Коньково в рамках акции «Миллион деревьев» новые зеленые насаждения появятся в 26 дворах. Также породы деревьев и кустарников были выбраны жителями района в проекте «Активный гражданин».
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