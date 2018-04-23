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Активисты поучаствовали в акции «Миллион деревьев» в районе
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Активисты поучаствовали в акции «Миллион деревьев» в районе 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Акция «Миллион деревьев» 21 апреля прошла в районе. Добровольцы участвовали в посадке растений во дворе дома 25 на Нижегородской улице.
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» высадили деревья в землю. В мероприятии активно поучаствовали жители района. Во дворе дома всех пришедших угощали горячим чаем, а для детей была организована аниматорская программа.
— Для того, чтобы правильно посадить дерево необходимо соблюдать строгий порядок действий. В лунки засыпают плодородный грунт и сажают растение в маленькую ямку около 80 сантиметров глубиной, — рассказал ведущий инженер Государственного казенного учреждения «Дирекция Мосприрода» Александр Пугаченко.
Во время проведения акции в районе провели появилось 74 дерева и 2826 кустарников.
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