Активисты поучаствовали в акции «Миллион деревьев» в районе

Акция «Миллион деревьев» 21 апреля прошла в районе. Добровольцы участвовали в посадке растений во дворе дома 25 на Нижегородской улице.

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» высадили деревья в землю. В мероприятии активно поучаствовали жители района. Во дворе дома всех пришедших угощали горячим чаем, а для детей была организована аниматорская программа.

— Для того, чтобы правильно посадить дерево необходимо соблюдать строгий порядок действий. В лунки засыпают плодородный грунт и сажают растение в маленькую ямку около 80 сантиметров глубиной, — рассказал ведущий инженер Государственного казенного учреждения «Дирекция Мосприрода» Александр Пугаченко.

Во время проведения акции в районе провели появилось 74 дерева и 2826 кустарников.