Россия подарит Сирии осветительную продукцию на сотни тысяч долларов

ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости Сирия получит в дар от России несколько контейнеров с осветительной продукцией на сотни тысяч долларов в честь первой Ялтинской конференции, посвящённой послевоенному восстановлению Сирии, которая проходит в субботу в Ялте в Ливадийском дворце.

"Мы своими глазами (во время визита в Дамаск ) увидели те сложности, которые испытывает сирийский народ. По возвращении из Сирии оргкомитет ЯМЭФ совместно с "Деловой Россией" договорились с одним из крупнейших производителей осветительных приборов, который имеет несколько заводов в России и за рубежом, о том, что будет поставлена гуманитарная помощь в Сирийскую республику: несколько контейнеров осветительных приборов: кабель, мачты, лампы и все необходимое, чтобы люди в Сирии чувствовали, что жизнь становится светлее и безопаснее", — сказал на конференции сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ и общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров

По его словам, сейчас устраняются формальности, которые нужны для того, чтобы убрать таможенные сборы.

"Надеемся, что в ближайшие несколько недель все будет оформлено, и эти несколько контейнеров на сумму в несколько сотен тысяч долларов Сирийская республика получит в дар от РФ в честь первой Ялтинской конференции", — добавил Назаров.

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