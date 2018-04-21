Орёл станет участником акции «Красная гвоздика»

Ежегодная акция «Красная гвоздика» проводится с 1 мая по 22 июня. В этом году к ней присоединится областной центр, сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках акции Благотворительный фонд «Память поколений» предлагает орловцам купить значок в форме красной гвоздики. Средства от продажи будут направлены на оказание адресной помощи ветеранам боевых действий.

Стоит отметить, что за три года фонд «Память поколений» оказал помощь более 6 тысячам ветеранов на 69 млн рублей. Жители Орла могут внести свой вклад в акциюи поблагодарить ветеранов боевых действий за их мужество, смелость и отвагу.