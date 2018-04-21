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Орёл станет участником акции «Красная гвоздика»
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Орёл станет участником акции «Красная гвоздика» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Ежегодная акция «Красная гвоздика» проводится с 1 мая по 22 июня. В этом году к ней присоединится областной центр, сообщает пресс-служба администрации города.
В рамках акции Благотворительный фонд «Память поколений» предлагает орловцам купить значок в форме красной гвоздики. Средства от продажи будут направлены на оказание адресной помощи ветеранам боевых действий.
В Орле купить значки можно в магазинах торговой сети «Магнит», в кассах РЖД, на заправочных станциях «Лукойл», а также в отделениях Сбербанка.
Стоит отметить, что за три года фонд «Память поколений» оказал помощь более 6 тысячам ветеранов на 69 млн рублей. Жители Орла могут внести свой вклад в акциюи поблагодарить ветеранов боевых действий за их мужество, смелость и отвагу.
Сообщение Орёл станет участником акции «Красная гвоздика» появились сначала на РИА 57.
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