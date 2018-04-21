Россия поставит в Сирию осветительные приборы как гуманитарную помощь 

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия в качестве гуманитарной помощи поставит в Сирию осветительные приборы на сумму в несколько сотен тысяч долларов. Об этом в субботу сообщил в ходе конференции «Экономическое развитие Сирии» в рамках Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров, председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
"Надеемся, в ближайшие несколько недель все будет оформлено и несколько контейнеров на сумму несколько сотен тысяч долларов Сирийская Республика получит как дар от Российской Федерации в честь первой Ялтинской конференции ["Экономическое развитие Сирии"]. Тут лампы и все необходимое для того, чтобы люди уже чувствовали, что жизнь становится светлее", — сказал Назаров.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.