Как российские банки загнали меня в долги за 1 день

Разочарование. Как российские банки загнали меня в долги за 1 деньНахожусь не в России . Курс рубля начал резко опускаться, и я решил быстро обнулить все свои карты в местной валюте, чтобы потерять как можно меньше денег. Это было моей ошибкой.

В итоге российские банки вогнали меня глубоко минус, объявили технический овердрафт и требуют денег, которые я должен заплатить в ближайший месяц. И это с дебетовыми картами, на которых отрицательный баланс вообще не предусмотрен.

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Конечно, я сразу разобрался, в чем вообще проблема. Виноват нестабильный курс рубля и я сам. Этой статьей я хочу предостеречь вас от аналогичных ошибок. Пожалуйста!

Зря я пытался снять деньги за границей

На днях курс рубля начал резко и неожиданно падать.

9 апреля в сети появились новости по поводу снижения курса российской валюты, а уже 10 это стало очевидно для всех.

На моих дебетовых российских картах было около 120-125 тыс. руб. : около 100 тыс. на карте банка «Тинькофф» и до 25 тыс. на карте «Альфа-Банка»

Так как я находился не на территории России и не планировал в РФ в ближайший месяц, решил быстро обнулить их в местной валюте, чтобы потерять как можно меньше денег. Без задней мысли сделал это 10 апреля.

12 апреля обнаружил, что на моих банковских картах большой минус — до 10 тыс. руб. Причем «Альфа-Банк» уже требовал погасить его в течение месяца с помощью SMS. Какого?!

Будьте аккуратны при оплате с конвертацией

Я сразу написал в чат банка «Тинькофф», чтобы разобраться с положением дел. Консультант ответил мне следующей информацией, которая также доступна на официальном сайте компании:

Процесс оплаты с конвертацией состоит из двух шагов:

Шаг 1. Покупка

Когда вы оплачиваете покупку, платежная система Visa или MasterCard отправляет нам сумму. Мы замораживаем ее в валюте карты. И ждем подтверждения, чтобы обработать. Срок обработки зависит от банка со стороны продавца, мы не можем на него повлиять.

Шаг 2. Обработка платежа

Проходит несколько дней. Курс меняется. Мы обрабатываем сумму и конвертируем ее по курсу, который указан в этой строке.

Поэтому сумма на день покупки и сумма, которую в итоге списали с вашей карты, разные.

Получается, что я обнулил свои карты 10 апреля по курсу рубля 58,5714 RUB за 1 USD, а банки пересчитали всю сумму 11 или 12 апреля по 62,3699 RUB за 1 USD или по 64,0626 RUB за 1 USD.

Вот откуда минус. Я планировал получить наиболее адекватный курс на этом промежутке времени, а попал в самую большую яму.

Попал в технический овердрафт, что делать?

Обычно банки дают около месяца на погашение суммы минуса, который в данном случае называют техническим овердрафтом. Об этом мне сразу написали из «Альфа-Банка» через SMS.

Главная опасность технического овердрафта — повышенные проценты, которые будет начислять банк, если вы не закроете минус вовремя. Рано или поздно вам придется расплатиться, поэтому не рекомендую затягивать.

Будьте аккуратны с картами за границей

Всегда помните, что реальное списание денег в рублях за границей или просто во время оплаты с конвертацией почти всегда происходит с задержкой в 2-3 дня от даты покупки. А на праздники даже больше.

За это время курс валюты может резко измениться, особенно когда ситуация не самая стабильная. Сумма операции может увеличиться, и даже на дебетовой карте получится попасть в технический овердрафт.

Минус придется срочно погашать, чтобы не было последствий. Это может быть не так просто, если вы не в РФ. Имейте это в виду.

Лучше всего старайтесь просто не обнулять банковские карты, всегда оставляйте хоть какую-то сумму в рублях на счёте.