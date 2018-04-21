За семь лет объем продаж магазинов дьюти-фри в Хайнане достиг 5,9 млрд долларов США

Хайкоу, 21 апреля / Синьхуа / — Сеть магазинов дьюти-фри в южнокитайской островной провинции Хайнань продала товары на общую сумму в 37,5 млрд юаней /5,95 млрд долларов США/ в течение прошедших семи лет. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу таможней города Хайкоу /административный центр Хайнаня/.

Китайское правительство дало пров. Хайнань разрешение запустить пилотную программу беспошлинного шопинга в апреле 2011 года с тем, чтобы превратить остров в туристическое направление мирового класса к 2020 году.

За период с 2011 года два магазина дьюти-фри в пров. Хайнань — один находится в г. Хайкоу и другой в тропическом курорте Санья на юге провинции — приняли 11,5 млн покупателей и продали более 47,9 млн товаров.

Без каких-либо ограничений на количество покупок людям, не являющимся жителями Хайнаня, разрешается покупать беспошлинные товары на сумму до 16 тысяч юаней в год, прежде чем они покидают остров самолетами и поездами.

Туристы также могут заказать товары по интернету и забрать их в аэропорту или на железнодорожном вокзале.

Ранее в этом месяце в провинции была объявлена готовность к открытию третьего магазина дьюти-фри в поселке Боао — месте проведения ежегодного совещания Боаоского азиатского форума. -0-