Воробьев пригласил жителей Подмосковья принять участие в акции «Лес Победы» 12 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья принять участие в посадке деревьев в лесах и парках во время традиционной акции «Лес Победы», которая пройдет в регионе 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Массовое мероприятие «Лес Победы» стало уже традиционным. Я очень надеюсь, что 12 мая большое количество жителей сможет в своих городах посадить новые сады и аллеи, фруктовые деревья», — сказал Воробьев.