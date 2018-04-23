Воробьев пригласил жителей Подмосковья принять участие в акции «Лес Победы» 12 мая 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья принять участие в посадке деревьев в лесах и парках во время традиционной акции «Лес Победы», которая пройдет в регионе 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Массовое мероприятие «Лес Победы» стало уже традиционным. Я очень надеюсь, что 12 мая большое количество жителей сможет в своих городах посадить новые сады и аллеи, фруктовые деревья», — сказал Воробьев.
Ранее председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников сообщил, что в Подмосковье подготовили более 1,2 тысячи участков под высадку деревьев в рамках акции «Лес Победы». Всего в ходе акции планируется высадить 1,5 миллиона сеянцев на площади более 580 гектаров.