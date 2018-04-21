Ещё
Правительство поддержало законопроект о цифровых финансовых активах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство поддержало законопроект о цифровых финансовых активах 

Российская Газета 1 час назад
Кабинет министров поддержал законопроект о цифровых финансовых активах с учетом списка необходимых доработок. Официальный отзыв опубликован на сайте правительства.
В нем, в частности, обращается внимание на необходимость уточнения понятия «майнинг», не привязывая его только к энергопотребению. Также предлагается дополнить определения понятий «токен» и «криптовалюта» таким образом, чтобы стало более понятным их соотношение между собой.
Отзыв также констатирует неоправданность ограничений, которые законопроект налагает на резидентов РФ с точки зрения их инвестиций в зарубежные цифровые активы.
Также «правительство считает целесообразным дополнительно урегулировать вопрос, связанный с правом иностранных инвесторов перечислять криптовалюты на кошелек эмитента в обмен на токены российского эмитента. Подобная мера позволит повысить инвестиционную привлекательность российских проектов», — говорится в официальном отзыве кабинета министров.
Российская Газета: последние новости
Доллар и евро близки к установлению исторических максимумов Биржевые цены на сырье вернулись к максимумам 2015 года Аграрный сектор России перешел в фазу стабилизации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей237
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство14
В Сети всплыли эротические фото Собчак129
В Германии признали нарушением «удар возмездия» США260
Названа возможная причина смерти Avicii31
Видео
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение