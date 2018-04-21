Правительство поддержало законопроект о цифровых финансовых активах

Кабинет министров поддержал законопроект о цифровых финансовых активах с учетом списка необходимых доработок. Официальный отзыв опубликован на сайте правительства.

В нем, в частности, обращается внимание на необходимость уточнения понятия «майнинг», не привязывая его только к энергопотребению. Также предлагается дополнить определения понятий «токен» и «криптовалюта» таким образом, чтобы стало более понятным их соотношение между собой.

Отзыв также констатирует неоправданность ограничений, которые законопроект налагает на резидентов РФ с точки зрения их инвестиций в зарубежные цифровые активы.

Также «правительство считает целесообразным дополнительно урегулировать вопрос, связанный с правом иностранных инвесторов перечислять криптовалюты на кошелек эмитента в обмен на токены российского эмитента. Подобная мера позволит повысить инвестиционную привлекательность российских проектов», — говорится в официальном отзыве кабинета министров.