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Французские семьи все чаще покупают жилье
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Французские семьи все чаще покупают жилье 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
За 10 лет цены на жилье немного изменились, а доходы умеренно выросли. Но, по мнению управляющего директора BNP Paribas Real Estate Residential Оливье Бокобзы, основная причина высокой способности приобретать собственность сегодня — падение ставок по ипотечным кредитам более чем на 300 базисных пунктов (сейчас — около 1,5%) и довольно стабильные средние сроки погашения (с 225 до 217 месяцев, то есть около 18 лет), сообщает Property Magazine.
Цены на жилье имели мало общего с резким увеличением объема покупок, поскольку оставались в целом стабильными по всей Франции за последние 10 лет до конца 2017 года. Арендные ставки также стабильны. Средние доходы семей значительно увеличились (+15%) в период с 2007 по 2017 год, опережая инфляцию (+13%). Между тем, число семей за тот же период выросло на 9%, что почти в два раза быстрее, чем население (+ 5%).
Несмотря на то, что цены поднялись в большинстве региональных городов в 2017 году, темпы роста и, следовательно, покупательская способность сильно варьировались в зависимости от конкретного региона. Наибольший ежегодный рост наблюдался в Бордо (+ 12,9%), за ним следуют Париж (+ 8,6%), Нант (+ 6,3%) и Лион (+ 5,2%), согласно отчету Notaires de France.
Большинство данных свидетельствуют о продолжении здоровой тенденции на рынках жилья во Франции в 2018 году. По мнению главы отдела мировых исследований BNP Paribas Real Estate Ричарда Малле, рост валового внутреннего продукта должен снова усилиться (2,4% против 2% в 2017 году). Уровень доверия семей по-прежнему остается высоким, с благоприятными мнениями относительно их финансового положения, тенденции безработицы и возможности совершать покупки. Ставки облигаций должны повыситься, но рост будет умеренным.
В этом контексте цены на жилье продолжат увеличиваться в 2018 году после значительного подъема в 2017 году как для старых (+ 4%), так и для новых объектов (+ 3,7%).
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