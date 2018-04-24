Xiaomi выпустила дрон Mi Rabbit за 64 доллара

Компания Xiaomi анонсировала компактный квадрокоптер Mi Rabbit, который весит всего 88 г. Беспилотником можно управлять с помощью смартфона или планшета по беспроводному интерфейсу Wi-Fi на расстоянии до 50 м или же посредством стороннего Bluetooth-контроллера.

Дрон получил камеру с разрешением 2 Мп и возможностью видеосъемки в формате 720p. Mi Rabbit может подниматься на высоту до 25 м, а аккумулятор ёмкостью 920 мА·ч обеспечивает 10 минут полётного времени. Габариты квадрокоптера — 91х91х38 мм.

Mi Rabbit поступит в продажу 26 апреля по рекомендованной цене 64 доллара.