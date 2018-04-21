На «Синявинских высотах» отремонтируют обелиск ямальским воинам

Сегодня, 21 апреля, пройдет ежегодная акция на «Синявинских высотах».

Беларуси и Киргизстана. Её участники рано утром выедут из Санкт-Петербурга и проведут комплекс работ по косметическому ремонту обелиска, озеленению, а также по уборке территории вокруг памятника и комплекса. В этом году проект объединит не только представителей «Ямальского землячества», студентов автономного округа и школьников Санкт-Петербурга, но и российских соотечественников из Казахстана

Акцию организуют представительство Ямала в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургская молодежная биржа труда при поддержке « НК «Роснефть» . В рамках акции планируют благоустроить обелиск ямальским воинам, павшим при обороне Ленинграда, на территории мемориала «Синявинские высоты», а также другие памятники мемориального комплекса.

Мероприятие состоится в рамках социально-патриотического проекта для молодежи «Годы войны — века памяти». Его цель — воспитание у молодого поколения чувства сопричастности к памяти о событиях, героях и участниках Великой Отечественной войны, сохранение и популяризация памятных мест боевых действий.