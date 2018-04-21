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На «Синявинских высотах» отремонтируют обелиск ямальским воинам
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На «Синявинских высотах» отремонтируют обелиск ямальским воинам 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 21 апреля, пройдет ежегодная акция на «Синявинских высотах».
Её участники рано утром выедут из Санкт-Петербурга и проведут комплекс работ по косметическому ремонту обелиска, озеленению, а также по уборке территории вокруг памятника и комплекса. В этом году проект объединит не только представителей «Ямальского землячества», студентов автономного округа и школьников Санкт-Петербурга, но и российских соотечественников из Казахстана, Беларуси и Киргизстана.
Акцию организуют представительство Ямала в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургская молодежная биржа труда при поддержке «НК «Роснефть». В рамках акции планируют благоустроить обелиск ямальским воинам, павшим при обороне Ленинграда, на территории мемориала «Синявинские высоты», а также другие памятники мемориального комплекса.
Мероприятие состоится в рамках социально-патриотического проекта для молодежи «Годы войны — века памяти». Его цель — воспитание у молодого поколения чувства сопричастности к памяти о событиях, героях и участниках Великой Отечественной войны, сохранение и популяризация памятных мест боевых действий.
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