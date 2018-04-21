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Сайгон снижает цены на железнодорожные билеты
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Сайгон снижает цены на железнодорожные билеты 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
АО «Железные дороги Сайгона» будут давать скидку от 20 до 50 процентов пассажирам, покупающим билеты за 20 дней до поездки
Акция будет действовать для поездок более чем на 1000 километров, например, Север-Юг или до центральных провинций. Скидка 20-30% ждет пассажиров, планирующих поездку из Сайгона в Нячанг, Куангнгай или Куинен. Акция не распространяется на клиентов, едущих в четырехместных купе с кондиционером. Если же пассажиров будет больше 10, то они поедут с общей скидкой в 3-12%.
Вернуть или обменять билеты можно будет за 72 часа до поездки. В случае обмена, пассажирам придется доплатить 20-50% от стоимости билета.
Акция продлится до 26 декабря за исключением праздничных периодов с 25 апреля по 1 мая и с 30 августа по 3 сентября.
Источник: Vietnam.net
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