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У москвича украли биткоины на сумму десять миллионов рублей
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У москвича украли биткоины на сумму десять миллионов рублей 

Свободная пресса 20 минут назад
Фото: Главный региональный
В Москве владельца биткоинов ограбили на десять миллионов. Кража произошла на юго-востоке столицы, на Лефортовском валу, во время проведения сделки по купле-продаже криптовалюты. Продавец биткоинов передал потенциальному покупателю электронный носитель с данными, однако реальных денег за него так и не получил. Преступник сел в автомобиль и быстро скрылся вместе с носителем.
Пострадавший обратился с заявлением о похищении в правоохранительные органы. В полиции подтвердили, что по заявлению о грабеже на Лефортовском валу проводится работа.
«Похищение «крупной суммы денег» произошло в ходе ранее оговоренной сделки», — цитирует сообщение пресс-службы ГУМВД по Москве РИА «Новости».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что биткоин «является лишь финансовым пузырём, который неизбежно лопнет, поскольку его стоимость равняется нулю». Так считает глава отдела глобальной экономики и стратегии инвестиционной компании Allianz Global Investors Стефан Хофрихтер. Он отметил, что биткоин обладает пятью признаками, присущими всем финансовым пузырям. При этом, несмотря на бесполезность самого биткоина, технология блокчейн имеет большие перспективы, поскольку может оказать положительное влияние на работу финансовых институтов.
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