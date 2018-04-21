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Фонд «Память поколений» проводит благотворительную акцию «Красная гвоздика»
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Фонд «Память поколений» проводит благотворительную акцию «Красная гвоздика» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Благотворительный фонд «Память поколений» ежегодно распространяет значки «Красная гвоздика», средства от продажи которых идут на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий. На сегодняшний день организация оказала помощь более 5 тысячам ветеранов со всей России.
Фонд «Память поколений» проводит благотворительную акцию «Красная гвоздика». Президент фонда — первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова. Организация помогает ветеранам боевых действий.
Красная гвоздика — символ фонда, являющийся также знаком памяти советским и российским солдатам, пролившим кровь на полях сражений. Кампания начинается 1 мая, а завершается 22 июня — в День Памяти и Скорби, в этот день началась Великая Отечественная война.
Благотворительный фонд «Память поколений» ежегодно распространяет значки «Красная гвоздика», средства от продажи которых идут на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий. На сегодняшний день организация оказала помощь более 5 тысячам ветеранов со всей России.
«Каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам»», — считают организаторы акции.
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