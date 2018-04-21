Фонд «Память поколений» проводит благотворительную акцию «Красная гвоздика»

Благотворительный фонд «Память поколений» ежегодно распространяет значки «Красная гвоздика», средства от продажи которых идут на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий. На сегодняшний день организация оказала помощь более 5 тысячам ветеранов со всей России

Фонд «Память поколений» проводит благотворительную акцию «Красная гвоздика». Президент фонда — первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова . Организация помогает ветеранам боевых действий.

Красная гвоздика — символ фонда, являющийся также знаком памяти советским и российским солдатам, пролившим кровь на полях сражений. Кампания начинается 1 мая, а завершается 22 июня — в День Памяти и Скорби, в этот день началась Великая Отечественная война.

Благотворительный фонд «Память поколений» ежегодно распространяет значки «Красная гвоздика», средства от продажи которых идут на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий. На сегодняшний день организация оказала помощь более 5 тысячам ветеранов со всей России.

«Каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам»», — считают организаторы акции.