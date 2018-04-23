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Минфин не отмечает массовой продажи бумаг РФ иностранцами
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Минфин не отмечает массовой продажи бумаг РФ иностранцами 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин РФ не отмечает массового выхода иностранных инвесторов из российских бумаг из-за новой волны западных санкций. Об этом журналистам сообщил глава департамента внешнего долга Минфина Константин Вышковский в кулуарах весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.
"В целом ситуация, я считаю, достаточно спокойная — это видно по котировкам наших бумаг. Никаких массовых сбросов бумаг, продажи массовой не происходит. С точки зрения уровней доходности ничего сильно изменилось, и доля резидентов, на наш взгляд, принципиально не изменится", — сказал он.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что встреча Минфина РФ с инвесторами на полях Весенней встречи была посвящена санкционной тематике. Инвесторов интересовало, как Россия планирует реагировать на санкции и взаимодействовать с санкционными предприятиями. По информации министра, на встрече присутствовали в основном американские инвесторы.

Внешний рынок займов

Минфин не исключает возможности выхода на внешний рынок займов в середине осени 2018 года и в целом не планирует корректировать свои планы в связи с новыми санкциями в отношении России, сообщил Вышковский.
"Возможно", — ответил он, отвечая на вопрос о том, будет ли Минфин РФ выходить с размещением суверенных бумаг в середине осени 2018 года.
Он подчеркнул, что в ближайшее время Минфин размещений не планирует. "Мы сейчас никуда выходить не собираемся, а потом — посмотрим по ситуации, и никаких пока планов своих не меняем (из-за новых санкций — прим. ТАСС). Если будет возможность, то [выйдем на рынок]", — добавил Вышковский.
Согласно закону о бюджете, Минфин может провести до конца 2018 года размещение дополнительных выпусков евробондов — в рамках нового выпуска на $2,2 млрд и обмена на $800 млн Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак не исключал, что следующий выпуск евробондов РФ может номинироваться в евро.
Минфин России 16 марта разместил евробонды "Россия-29" объемом $1,5 млрд под 4,625% годовых и евробонды "Россия-47" на $2,5 млрд под 5,25% годовых. Ставка купонного дохода по всем купонам выпуска евробондов "Россия-29" составляет 4,375% годовых, по выпуску "Россия-47" — 5,250% годовых. На выкуп облигаций "Россия-2030" направлена основная часть денежных средств в объеме $3,2 млрд, привлеченных от размещения облигаций "Россия-29" и "Россия-47". Остальная часть средств от размещения в сумме $0,8 млрд зачислена в федеральный бюджет.

Программа внутренних займов

Минфин может увеличить программу внутренних займов на 2018 год на 200 млрд рублей, но это не связано с новыми санкциями в отношении РФ и не будет перераспределением объема из программы внешних займов, рассказал Вышковский.
"Да, немножко можем увеличить [программу внутренних займов на 2018 год] — миллиардов на двести. Это связано с тем, что рубль был крепче, чем тот, который в бюджете, с которым сверстан бюджет", — сказал он.
Так образом, объем внутренних займов России может достигнуть в 2018 году 1 трлн рублей.
Вышковский подчеркнул, что это не будет перераспределением объема с внешних на внутренние займы. "Если мы что-то сейчас изменим, то это никак не связано с санкционной темой. Это, наоборот, связано с макроэкономической", — добавил глава департамента Минфина.
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