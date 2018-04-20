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Биткоин поставил апрельский максимум
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Биткоин поставил апрельский максимум 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Dado Ruvic/Reuters
Самая популярная мировая криптовалюта биткоин на торгах в пятницу, 20 апреля, показала рекордную стоимость за месяц и достигла цены в $8,57 тыс. за единицу на бирже Bitfinex, следует из данных торгов.
На бирже Bitfinex биткоин продемонстрировал рост на 2,97%. Также продолжают расти альтернативные криптовалюты: Ethereum (на 6,27%, до $592,4), Ripple (на 16,68%, до $0,87), Bitcoin Cash (на 17,24%, до $1,129), IOTA (на 11,56%, до $1,95 доллара).
В феврале 2018 года биткоин рухнул ниже $6 тыс. К середине месяца он смог перебить отметку в $11 тыс., но в марте опустился ниже $9 тыс.
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