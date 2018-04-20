Космический взлет редкоземельных металлов

Москва , 20 апреля — «Вести. Экономика» Прогресс идет семимильными шагами: всюду компьютеры, электроника, гаджеты. Главный производитель — Китай . Как вышло, что не Япония или США впереди? Причина кроется в редкоземельных металлах, которые все больше используются в разработке современных устройств, рассказывает Александра Малинина, управляющая активами УК «Велес Менеджмент».

В батарее планшета используется лантаний, в боковых магнитах для крепления смарт-крышки — неодимовый сплав, при полировке стеклянной крышки экрана — оксид церия. Редкоземельные металлы (или элементы) обладают рядом свойств, делающих их незаменимыми при производстве электронных устройств. Не случайно Китай держит лидерство среди производителей современных гаджетов — ведь 95-97% запасов редкоземельных металлов находится именно в Поднебесной.

Китай c 2012 года ограничил экспорт редкоземельных металлов и позволяет экспортировать РЗЭ только в виде готовой продукции. Это привело к дефициту в Японии, заставило забеспокоиться западные страны, цены на металлы поползли вверх.

В ответ на действия Китая американская Molycorp и австралийская Lynas Corp возродили собственную добычу, дав западному миру маленький шанс наладить собственное производство компьютеров и прочих высокотехнологичных вещей. Котировки Lynas за последний год выросли на 200%:

Этот рост имеет все шансы продолжиться, так как, согласно годовому отчету Lynas, потребность в добываемом ей неодиме для электрокаров к 2024 году возрастет в 6 раз до 12 килотонн. При этом цена на оксид неодима неотвратимо ползет вверх:

Акции Lynas Corp можно приобрести на австралийских биржах, ADR — на американском внебиржевом рынке. Компания очень перспективная и является единственным майнером редкоземельных металлов, который торгуется на бирже, отмечают эксперты.

Особый путь Японии

Япония пошла другим путем, сделав ставку на переработку электронных отходов с извлечением из них РЗЭ. Этой технологией владеет всего три компании: Hitachi, Showa Denko KK Mitsubishi Materials. И не владеет ни одна американская. Рост котировок Hitachi за год составил +37%, Showa Denko KK +105%, Mitsubishi Materials + 1%

К слову, Nature: Scietific Reports утверждает, что недалеко от острова Минамитори (Япония) обнаружены запасы оксидов редкоземельных металлов, которых хватит, чтобы удовлетворить потребности в иттрии на 780 лет, в европии — на 620 лет, в тербии — на 420 лет, в диспрозии — на 730 лет. Остается одна проблема — как извлечь.

В России есть месторождения (18% от балансового запаса или 28 млн тонн) и заводы по переработке редкоземельных металлов: ЗАО «Ловозерская горно-обогатительная компания», Соликамский магниевый завод , Чепецкий механический завод (через ТВЭЛ входит в состав корпорации РосАтом ). Котировки акций Соликамского магниевого завода находятся на относительных минимумах, и с учетом рыночной ситуации могут быть вполне привлекательным активом для агрессивных инвесторов:

В числе драйверов роста — растущий спектр применения РЗЭ Если в первых электронных чипах использовалось около 10 редкоземельных элементов (РЗЭ), то теперь уже около 60! В iPad их около 17: в батарее планшета используется лантаний, в боковых магнитах для крепления смарт-крышки — неодимовый сплав, при полировке стеклянной крышки экрана — оксид церия.

Если говорить о других РЗЭ, то:

— скандий нужен для аэрокосмических компонентов;

— иттрий используется в высокотемпературных сверхпроводниках, а также в приборах наведения в авиапроме;

— лантанум — в оптике для производства стекла с высоким показателем преломления, в аккумуляторных электродах, служит катализатором каталитического крекинга для нефтеперерабатывающих заводов;

— церий — полирующий порошок, служит катализатором каталитического крекинга для нефтеперерабатывающих заводов;

— празеодим, неодим, самарий, гадолиний — магниты для ветровых установок и для электрокаров, магниты для ракетной и космической техники, лазеры;

— еврорим, тербий — люминофоры;

— диспрозий, гольмий, эрбиум, иттербий — лазеры;

— тулий — портативные рентгеновские аппараты;

— лютеций — сканирующие детекторы.

Мировое производство редкоземельных металлов, график с 1950 года (данные: Wikipedia)

Подводя итог можно отметить, что потребность в редкоземельных металлах из года в год будет только увеличиваться, а Китай продолжит вводить квоты на их экспорт, потому как сам чувствует нехватку. Поэтому цены на редкоземельные металлы в обозримом будущем продолжат рост. А компании, вступающие в конкуренцию с Китаем в части добычи редкоземельных металлов, уже демонстрируют двухзначные и трехзначные доходности, что, на мой взгляд, является отличной идеей для инвестиций в долгосрочной перспективе.