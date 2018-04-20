Принципы работы на рынке криптовалют — новая глава книги Masterforex-V

Со временем все больше современных людей вместо привычного для старшего поколения физического труда на промышленных предприятиях выбирают интеллектуальную работу.

Часто при этом они делают выбор в пользу использования рыночных механизмов для получения прибыли. Подавляющее большинство инвесторов и трейдеров знает, насколько важен правильный выбор стратегии управления капиталом.

Нередко в погоне за бессонными деньгами амбициозные новички бросаются в омут с головой, за что многие и платят высокую цену. Опытные трейдеры, которым удалось избежать досадных потерь на начальных этапах, советуют начинающим предварительно изучать теоретическую часть вопроса о прибыльной торговле. Касается это как трейдеров, выбравших для себя стабильные традиционные инструменты, так и игроков криптовалютного рынка, ориентированных на получение высокой прибыли за короткое время.

Профессиональным трейдерам и обычным эрудированным людям интересно будет почитать новую книгу от Академии Masterforex-V. На страницах ее содержится занимательная и полезная информация о принципах функционирования рынка цифровых платежных средств. Начиная от базовых истин, авторы отвечают на самые простые и одновременно сложные вопросы о причинах и последствиях происходящих на рынке процессов.

В представленных ранее главах опубликована систематизированная информация о развитии рынка цифровых «монет» на раннем его этапе, что имеет огромное значение для комплексного понимания всех процессов и их взаимосвязи. Авторы рассказывают, почему скептически воспринимаемый экспертами поначалу биткоин сейчас не только торгуется на бирже, но и претендует на статус эталона наряду с золотом и валютами ведущих стран мира.

Кроме того, читателям предлагается возможность узнать о процессах, которые происходят на рынке постоянно, но в большинстве случаев остаются незамеченными. В одном из разделов речь идет о специфике динамики курса перспективных инструментов в первое время после их появления на рынке. Ознакомившись с выводами экспертов, даже неопытные трейдеры смогут защитить себя от атак рыночных хищников, которые ежесекундно доводят до банкротства множество неопытных игроков.

В опубликованной днями третьей главе авторы рассказывают об искусстве управления капиталом при торговле ВТС. Деньги, которые в трейдинге и инвестировании выступают целью и средством ее достижения, требуют к себе особого отношения. Читатели имеют возможность узнать о различных подходах мани менеджмента, их достоинствах, недостатках и специфике использования. В очередной раз читательская аудитория может убедиться в том, что представленные материалы являются не просто занимательным чтивом, но и сборников секретов финансового благополучия.

За счет использования взвешенного подхода к управлению капиталом трейдер сумеет свести к минимуму потенциальные потери в случае эпизодической неудачи, сохранив около 90 процентов депозита. Каждый сможет сделать собственный выбор, сформировать индивидуальную стратегию мани менеджмента, чтобы в дальнейшем, по своему пути прийти на заветную вершину успеха.