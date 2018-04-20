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Названы условия возвращения рубля к прежнему курсу
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Минфин назвал условия возвращения рубля к прежнему курсу 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Курс рубля вернется к прежним значениям, если США не введут новые санкции против России. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью RT.
По его словам, сегодняшняя ситуация на валютном рынке говорит о том, что курс укрепился. «Уверен, что если не будет каких-то дополнительных ограничений к нашим предприятиям, то курс вернется к своим прежним значениям», — сказал Силуанов.
Министр финансов также отметил, что в первые дни инвесторы решили перестраховаться и выйти из рубля в иностранные активы.
Российская валюта и российский фондовый рынок 9-10 апреля столкнулись с серьезным давлением на фоне новых санкций США, которые американский Минфин ввел против российских чиновников, олигархов и топ-менеджеров государственных компаний. Сильнее всего пострадала компания «Русал» Олега Дерипаски, чья капитализация за пару дней обвалилась, а контрагенты начали отказываться от поставок алюминия.
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