Названы условия возвращения рубля к прежнему курсу

Минфин назвал условия возвращения рубля к прежнему курсу

Курс рубля вернется к прежним значениям, если США не введут новые санкции против России . Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью RT.

По его словам, сегодняшняя ситуация на валютном рынке говорит о том, что курс укрепился. «Уверен, что если не будет каких-то дополнительных ограничений к нашим предприятиям, то курс вернется к своим прежним значениям», — сказал Силуанов.

Министр финансов также отметил, что в первые дни инвесторы решили перестраховаться и выйти из рубля в иностранные активы.