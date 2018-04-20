Незаконный вывод за границу 180 тысяч долларов выявила Владивостокская таможня

Возбуждено административное дело.

180 тысяч долларов США заплатил российский импортер за индикаторные панели, которые так и не были ввезены. По факту невозврата в Россию денежных средств Владивостокская таможня возбудила административное дело, сообщает пресс-служба Владивостокской таможни.

Российский импортер заключил контракт с китайской компанией на поставку индикаторных панелей. Сумма, перечисленная российской компанией иностранному партнеру, составила 180 тысяч долларов США, в пересчете на рубли — свыше 10 миллионов рублей.

Товар в Россию должны были поставить до конца 2016 года. Однако индикаторные панели так и не были ввезены.

В соответствии с валютным законодательством российский импортер должен был обеспечить возврат денежных средств за не ввезенные в Россию товары, но не сделал этого. За нарушение валютного законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от ¾ до 1 размера суммы незаконной валютной операции.

Справка:

Федеральным законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» установлено, что при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны обеспечить в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных за не ввезенные в Российскую Федерацию товары. За нарушение валютного законодательства предусмотрена административная ответственность (ч.5 ст. 15.25 КоАП РФ).

Индикаторные панели представляют собой электронные устройства, в виде информационных экранов. Активно используются в офисах банков для отображения курса валют или любой другой информации.