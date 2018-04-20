Участники кинофестиваля в Пекине заключили контракты по 38 проектам

ПЕКИН, 20 апр — РИА Новости . Участники 8-го Пекинского международного кинофестиваля в ходе торжественной церемонии в пятницу заключили соглашения по 38 проектам сотрудничества на рекордную сумму 26,05 миллиардов юаней (около 4,2 миллиарда долларов).

По словам организаторов фестиваля, соглашения подписаны между 79 компаниями и организациями из Китая и других стран, общая сумма заключённых в пятницу контрактов по сравнению с результатами прошлого года выросла на 49%.

Участники фестиваля заключили контракты в рамках так называемой «киноярмарки», которая стала неотъемлемой частью фестиваля. За предыдущие семь лет ее проведения, объем подписанных договоров по новым проектам сотрудничества, в том числе и международного, составил 74,9 миллиарда юаней (12,1 миллиарда долларов).

На церемонии подписания выступил заместитель председателя оргкомитета 8-го Пекинского кинофестиваля Ху Дун, который отметил, что «церемония подписания соглашений стала не только платформой для сотрудничества различных сфер и интеграции ресурсов, но также предоставила возможности для расширения обменов и сотрудничества Китая и других стран».

8-й Пекинский международный кинофестиваль проходит в китайской столице с 15 по 22 апреля. Мероприятие проводится ежегодно с 2011 года. За это время фестиваль успел набрать популярность среди международных создателей и любителей кино.