Ещё
Участники кинофестиваля в Пекине заключили контракты по 38 проектам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники кинофестиваля в Пекине заключили контракты по 38 проектам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 20 апр — РИА Новости. Участники 8-го Пекинского международного кинофестиваля в ходе торжественной церемонии в пятницу заключили соглашения по 38 проектам сотрудничества на рекордную сумму 26,05 миллиардов юаней (около 4,2 миллиарда долларов).
По словам организаторов фестиваля, соглашения подписаны между 79 компаниями и организациями из Китая и других стран, общая сумма заключённых в пятницу контрактов по сравнению с результатами прошлого года выросла на 49%.
Участники фестиваля заключили контракты в рамках так называемой «киноярмарки», которая стала неотъемлемой частью фестиваля. За предыдущие семь лет ее проведения, объем подписанных договоров по новым проектам сотрудничества, в том числе и международного, составил 74,9 миллиарда юаней (12,1 миллиарда долларов).
На церемонии подписания выступил заместитель председателя оргкомитета 8-го Пекинского кинофестиваля Ху Дун, который отметил, что «церемония подписания соглашений стала не только платформой для сотрудничества различных сфер и интеграции ресурсов, но также предоставила возможности для расширения обменов и сотрудничества Китая и других стран».
8-й Пекинский международный кинофестиваль проходит в китайской столице с 15 по 22 апреля. Мероприятие проводится ежегодно с 2011 года. За это время фестиваль успел набрать популярность среди международных создателей и любителей кино.
РИА Новости: последние новости
Идея участия собак в "Бессмертном полку" вызвала споры в Калининграде В Москве начались мероприятия в рамках Национального дня донора Рубль уверенно растет на фоне отсрочки санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный музыкант умер в 28 лет34
Трамп рассердился из-за звонка Путина49
США уничтожили суперброневики наемников из РФ195
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня33
США предложили лишить российского золота513
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение