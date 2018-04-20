Украина хочет стать сырьевым придатком Турции? Это уже слишком

В ближайшее время Украина может «вляпаться» в очередное торговое соглашение, на этот раз с Турцией . Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что до конца 2018 года Украина может подписать соглашение о создании зоны свободной торговли с этой страной, которое полноценно заработает уже в 2019 году.

В то время как ведущие экономики мира предпринимают титанические усилия для защиты своих товарных рынков, не пренебрегая даже откровенно протекционистскими методами борьбы с чужаками, Украина, похоже, собралась создать «четвертый торговый интернационал», пытаясь заключить торговые соглашения с кем угодно, даже с пингвинами Антарктиды. В нашем профильном министерстве, которое должно заниматься в первую очередь продвижением украинских товаров на внешние рынки (для чего не обязательно заключать соглашения о ЗСТ), похоже, слишком увлеклись процессом, а не результатом, зарубежными вояжами и вырезанием «зарубок» в память о новых свершениях. А в это время США объявили о выходе из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), посчитав, что свободная торговля с такими странами, как Вьетнам Малайзия , не очень то и выгодна для американского рынка труда и внутреннего производства. Вышли бы и из Североамериканской зоны свободной торговли, но пока решили дать мексиканцам время построить стену возле своей границы.

Классикой жанра в этом плане является два торговых попадания наших чиновников «в молоко». Первое — это подписание соглашения о создании ЗСТ с Канадой . В экспертной среде как-то не принято об этом говорить, видимо, сказывается внутренний пиетет перед страной кленовых листьев. Хотя торговля — это, по сути, решение достаточно простое для тех, кто изучал эконометрику и экономическое моделирование, транспортные задачи, и личные чувства к стране тут ни при чем. Американцам нравятся вояжи в Европу, но они не спешат создавать с ней единое торговое пространство. Личный интерес превыше всего. И увлечение поэзией Ли Бо и Ду Фу еще не повод беспошлинно торговать с Китаем . Так вот, по итогам 2017 года, то есть периода, когда ЗСТ между Украиной и Канадой действовала в полный рост, наш экспорт в эту страну составил чуть более 50 миллионов долларов и импорт — 299 миллионов долларов, отрицательно сальдо для нас достигло 249 миллионов долларов. Нетрудно заметить, что в условиях свободной торговли канадский импорт превысил украинский экспорт ровно в шесть раз. Да, теперь мы завозим из этой заморской страны уголь.

А уже в этом году Украина собралась подписывать договор о свободной торговле с Албанией . За январь 2018 экспорт нашей продукции в эту страну составил 555 тысяч долларов, а импорт — 31,7 тысячи долларов. С такими торговыми оборотами профита не хватит даже на подарки правительственным делегациям и каравай у трапа.

Норвегии, Швейцарии и Есть у наших торговых «представителей» еще один туз в рукаве. Это присоединение Украины к так называемой Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). В 50-60-х годах прошлого века Великобритания усиленно соперничала с Францией Германией за торговое доминирование на континенте. В связи с этим англичане и создали ЕАСТ как противовес континентальным интеграционным потугам немцев и французов. Сейчас этот торговый рудимент сдулся до четырех стран: Исландии Лихтенштейна . Именно к этой четверке и планирует присоединиться Украина, пытаясь отметиться во всех полудохлых торговых объединениях.

В украинском политикуме, как в гигантском черном котле, происходит постоянное варево всевозможных идей и концепций, зачастую с приправой частного интереса большого бизнеса и щепоткой личной выгоды того или иного чиновника. Предметом сегодняшней статьи будет очередной торговый прожект с Турцией. Правда, в последнее время вся эта кухня несколько усложнилась. В довесок к частным корпоративным интересам и желаниям бюрократов получить ценное подношение добавилась и обыкновенная глупость. Именно поэтому анализировать «планов громадье» стало значительно тяжелее. Вот как в истории с Албанией: ищешь какой-то смысл или тайную подоплеку, а их просто нет, ни первого, ни второго. Как говорится, не спешите искать сложные причины, ведь большинство поступков можно объяснить обыкновенной человеческой глупостью. Это раньше все было намного проще: или «таежный» союз, или ЗСТ с ЕС . Правда, еще применялась пресловутая многовекторность, но седалища усидеть на нескольких стульях одновременно не хватило, и экономика оказалась в сказочной местности «междуж… пье».

Что же такое Турция для Украины? Еще десяток лет тому назад эксперты рассматривали Польшу , Турцию и Украину в качестве наиболее перспективных лидеров балто-черноморского региона, причем именно Украина могла сделать наиболее впечатляющий спурт. Сейчас наше отставание от Польши и Турции — это как матч в кубке Украины между «Ингульцом» и «Динамо». За последние годы мы уже несколько раз понизились в классе и чуть было не снялись с соревнований по причине неуплаты «взносов».

Наша структура экспорта сегодня — это Турция образца начала девяностых годов прошлого века: те же 40-50% сельскохозяйственного сырья в общей массе продаваемых на внешних рынках товаров. Вот только с тех пор турки осуществили впечатляющие структурные изменения: сегодня в их экспорте до 30% составляют промышленные товары и оборудование с высоким уровнем добавочной стоимости. У нас же данный показатель сократился с 20% до ниже 10%. Кроме того, и в структуре продажи продуктов питания у турок преобладают товары с высоким уровнем переработки, в то время как мы продаем простое сырье. Казалось бы, статистика взаимной торговли весьма благоприятна для нас: за 2017 год экспорт украинских товаров в Турцию составил 2,5 миллиарда долларов, а импорт турецких — 1,26 миллиарда долларов. На первый взгляд — у нас значительный торговый профицит. Но, как известно, рогатый кроется в деталях, а суть международной торговли — в ее структуре.

Среди показателей нашего экспорта необходимо выделить: зерновые (236 миллионов долларов), семена масличных (300 миллионов долларов), отходы пищевой промышленности (171 миллионов долларов), растительное масло (106 миллионов долларов), древесину (137 миллионов долларов), черные металлы (1068 миллионов долларов), рудное сырье (96 миллионов долларов).

В структуре турецкого импорта выделяются: плодовые (123 миллионов долларов), транспортные средства (141 миллионов долларов), текстиль, обувь (93 миллионов долларов), реакторы, котлы (133 миллионов долларов).

В этой связи можно конечно было рассказать про «сырьевое проклятие», что мы им сырье, а они нам — товары с высоким уровнем добавочной стоимости. Но это будет слегка манипулированием, ведь такая же структура торговли у нас и с ЕС, но это не значит, что нужно выходить из соглашения с Европой. К сожалению, структурные изменения, произошедшие в нашей экономике за последние годы, сделали Украину сырьевым придатком, и технологический дисбаланс у нас будет с любой мало-мальски развитой экономикой.

В контексте Турции важно понимать иное. Эта страна представляет собой уникальный пример максимальной торговой интеграции на европейский рынок, которая в случае с другим государством была бы возможна лишь при условии полноценного членства в ЕС. Выиграть у турок в торговле — это все равно, что пытаться снять больше фильмов, чем в Индии

На данный момент Турция максимально использует не только рынки ЕС, но и свое региональное лидерство и, учитывая объективную ресурсную ограниченность, «отжимает на жмых» менее расторопных соседей. Турки покупают нефть и перерабатывают ее на своих нефтехимических заводах, поставляя готовую продукцию на европейский рынок. То же самое они делают с нашей «нефтью» — подсолнечным маслом. Они не только покупают украинскую «семечку» и делают из нее готовый продукт, но и закупают наше готовое масло, перевозимое специальными танкерами, а затем бутылируют его под своими брендами, добавляя туда «витамины и каротины», которые не смог бы выявить даже нобелевский лауреат по биохимии. На экспорт идет уже турецкое масло, которое стоит значительно дороже наливного. То же самое происходит и в металлургии: турки закупают полуфабрикаты из черных металлов в виде слябов, г/к рулонов, квадратных заготовок, а также чугуна, а затем производят на своих предприятиях сталь и прокат высочайшего класса и продают этот товар на рынках Германии, Швеции и других европейских стран, но уже по значительно более высокой цене. Кроме того, Турция является крупнейшим потребителем лома: в прошлом году она нарастила его импорт на 18% — до 21 миллиона тонн стоимостью более шести миллиардов долларов (данные Turkish Iron and Steel Producers' Association).

Создать ЗСТ с такой страной — это значит поставить на грань выживания не только наше машиностроение, но и легкую, обувную, промышленность, которые в последний год начали показывать неплохие темпы роста и осваивать не только рынок ЕС, но и свой внутренний. Кроме того, не смогут выдержать конкуренцию с турками и наши производители овощей — о грунтовых херсонских помидорах придется забыть.

Не трудно заметить, что почти половину нашего экспорта в Турцию составляют черные металлы и рудное сырье. Создание зоны свободной торговли при таком раскладе — это всего лишь очередной реверанс власти перед одной крупнейшей ФПГ страны. И для этого не жалко пожертвовать украинскими машиностроителями, херсонскими помидорами, швеями и обувщиками, превратив Украину в экспортера «семечки», лома и полуфабрикатов из черных металлов. Ах да, еще и экспортера остатков крупного рогатого скота «на кожу».

Аналогичную жертву, принесенную на алтарь соглашения ЗСТ с ЕС, мы объяснили исторической неизбежностью вектора европейской интеграции. А как объясним «растворение» в турецком направлении? С ролью сырьевого придатка Европы Украина уже смирилась. Но быть сырьевым придатком Турции… Не комильфо…