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Арам Габрелянов продал долю в издании Mash
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Арам Габрелянов продал долю в издании Mash 

Ведомости 1 час назад
Фото: Секрет Фирмы
Акционер и гендиректор медиахолдинга News Media Арам Габрелянов продал долю в издании Mash его руководителям. Об этом сообщил портал Vc.ru, и подтвердил «Ведомостям» основатель Mash Никита Могутин.
Сумму и условия сделки стороны не раскрывают. Как сообщил Габрелянов Vc.ru, ему удалось отбить инвестиции в Mash и выйти из проекта с доходностью.
По словам Габрелянова, договоренность о сделке была достигнута еще в марте. Он добавил, что News Media также выйдет из состава учредителей, и Mash будет «сам по себе».
По данным Vc.ru, Габрелянову принадлежали 75% ООО «Мэш», еще 25% у ООО «Ньюс Медиа».
Арам Габрелянов — основатель газеты «Жизнь» и портала LifeNews. В 2016 г. он полностью переформатировал свои медиаактивы — закрыл телеканал Life, заявив, что телевидение в современном мире больше не актуально, и стал финансировать медийные стартапы в интернете. Одним из таких проектов стал Mash.
Проект был запущен в конце марта 2017 г. Он представляет собой сеть новостных сообществ в разных социальных сетях. По данным на 20 апреля, у Telegram-канала Mash было почти 302 000 подписчиков, в группе «В контакте» — более 1 млн человек.
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