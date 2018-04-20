Арам Габрелянов продал долю в издании Mash

Акционер и гендиректор медиахолдинга News Media Арам Габрелянов продал долю в издании Mash его руководителям. Об этом сообщил портал Vc.ru, и подтвердил «Ведомостям» основатель Mash Никита Могутин.

Сумму и условия сделки стороны не раскрывают. Как сообщил Габрелянов Vc.ru, ему удалось отбить инвестиции в Mash и выйти из проекта с доходностью.

По словам Габрелянова, договоренность о сделке была достигнута еще в марте. Он добавил, что News Media также выйдет из состава учредителей, и Mash будет «сам по себе».

По данным Vc.ru, Габрелянову принадлежали 75% ООО «Мэш», еще 25% у ООО «Ньюс Медиа».

Арам Габрелянов — основатель газеты «Жизнь» и портала LifeNews . В 2016 г. он полностью переформатировал свои медиаактивы — закрыл телеканал Life, заявив, что телевидение в современном мире больше не актуально, и стал финансировать медийные стартапы в интернете. Одним из таких проектов стал Mash.

Проект был запущен в конце марта 2017 г. Он представляет собой сеть новостных сообществ в разных социальных сетях. По данным на 20 апреля, у Telegram-канала Mash было почти 302 000 подписчиков, в группе «В контакте» — более 1 млн человек.