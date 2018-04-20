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Делегаты стран СНГ обсудили в Москве защиту авторского права
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Делегаты стран СНГ обсудили в Москве защиту авторского права 

Мир24 57 минут назад
Делегаты из стран СНГ обсудили, как развивать цифровую экономику и защищать права изобретателей. В Москве прошел 10-й юбилейный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности», передает «МИР 24».
Участников приветствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В телеграмме он отметил, что эта встреча послужит дальнейшему укреплению межрегионального и международного инновационного сотрудничества. Среди вопросов, который обсуждали на форуме, — создание единого евразийского рынка интеллектуальной собственности.
«У нас, к сожалению, пока рынка интеллектуальной собственности нет. В 2016 году совет глав правительств стран СНГ принял концепции развития такого рынка, а вот 1 июня 2018 года мы рассчитываем, что можно будет подписать соответствующее соглашение», — подчеркнул заместитель председателя исполкома СНГ Сергей Иванов.
«Нам нужно принимать решение. Когда мы говорим о выборе способа правовой охраны, приоритет должен быть в пользу беспатентных способов», — отметил гендиректор Корпорации интеллектуальной собственности РНИИС Владимир Лопатин.
По прогнозам экспертов, уже к 2035годмировой объем цифровой экономики, в том числе и рынка интеллектуальной собственности, достигнет отметки в 16 триллионов долларов.
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