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Bithumb выпустит собственную валюту, но распостраняять ее будут в Сингапуре
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Bithumb выпустит собственную валюту, но распостраняять ее будут в Сингапуре 

BitCryptoNews 50 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Биржа Bithumb выпустит собственную криптовалюту, но токены будет распространять только среди крупных инвесторов Сингапура.
Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb объявила о своем намерении выпустить собственную одноименную цифровую валюту. Реализация токенов будет происходить в Сингапуре, но из-за того что ICO в Южной Корее запрещены, то компания сфокусируется только на крупных инвесторах.
Представители торговой площадки не уточняют конкретных сроков и сумм.
Криптовалютные биржи всё чаще используют собственные виртуальные валюты, чтобы укрепить свои позиции на рынке и продвигать проект с помощью готовой популярной платформы.
Напомним, что доход Bithumb в 2017 году вырос в 171 раз.
текст: Иван Маличенко, фото: Bithumb
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