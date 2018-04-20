Bithumb выпустит собственную валюту, но распостраняять ее будут в Сингапуре

Биржа Bithumb выпустит собственную криптовалюту, но токены будет распространять только среди крупных инвесторов Сингапура

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb объявила о своем намерении выпустить собственную одноименную цифровую валюту. Реализация токенов будет происходить в Сингапуре, но из-за того что ICO в Южной Корее запрещены, то компания сфокусируется только на крупных инвесторах.

Представители торговой площадки не уточняют конкретных сроков и сумм.

Криптовалютные биржи всё чаще используют собственные виртуальные валюты, чтобы укрепить свои позиции на рынке и продвигать проект с помощью готовой популярной платформы.

Напомним, что доход Bithumb в 2017 году вырос в 171 раз.

текст: Иван Маличенко, фото: Bithumb