Ещё
Берега Подмосковных водоёмов очистят от мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Берега Подмосковных водоёмов очистят от мусора 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Берега 39 Подмосковных водоема очистят от мусора в рамках проведения акции «Чистый берег». Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«21 апреля, в день общеобластного субботника, в Подмосковье пройдет всероссийская акция «Чистый берег». Суть акции — уборка береговой линии подмосковных водоемов от мусора, который накопился за зиму. Будет охвачено 39 водоемов — крупных водохранилищ, рек, озер. Общая протяженность береговой линии, которую планируется убрать — 45 км», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в акции примут участие сотрудники МЧС России, студенты и волонтеры.
Фото © Андрей Гореловский / Москва меняется
Текст © Пьер Тимохин / Москва меняется
Сообщение Берега Подмосковных водоёмов очистят от мусора появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
«Тотальный диктант-2018» прошел в Москве без сбоев Акция «На работе на велосипеде» пройдет 18 мая В столице открылось более 100 ярмарок выходного дня
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безопасность России оказалась под угрозой224
США предложили лишить российского золота410
Асад принял решение после атаки по Сирии128
Россия и ООН сошлись в одном вопросе41
США уничтожили суперброневики наемников из РФ40
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение