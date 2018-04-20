Берега Подмосковных водоёмов очистят от мусора

Берега 39 Подмосковных водоема очистят от мусора в рамках проведения акции «Чистый берег». Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«21 апреля, в день общеобластного субботника, в Подмосковье пройдет всероссийская акция «Чистый берег». Суть акции — уборка береговой линии подмосковных водоемов от мусора, который накопился за зиму. Будет охвачено 39 водоемов — крупных водохранилищ, рек, озер. Общая протяженность береговой линии, которую планируется убрать — 45 км», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в акции примут участие сотрудники МЧС России , студенты и волонтеры.

Фото © Андрей Гореловский / Москва меняется

Текст © Пьер Тимохин / Москва меняется

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